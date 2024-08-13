Yunanistan'daki yangın söndürülemiyor! Alevler Atina'ya doğru ilerliyor!

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında etkili olan orman yangını ile mücadele üçüncü gününde devam ediyor.

Binlerce kişinin tahliye edildiği bölgeye Türkiye'den de iki yangın söndürme uçağı ve bir helikopter gitti. Hava araçlarının Atina'ya ulaşarak alevlerle mücadeleye katıldıkları belirtildi. Türkiye'nin yanı sıra Fransa, İtalya, Çekya, Romanya ve Sırbistan da Yunan itfaiyesine destek veriyor.

Atina'ya 35 kilometre uzaklıktaki Marathon Gölü civarında başlayan yangın, rüzgârın etkisiyle başkente doğru yönelerek kısa sürede Penteli Dağı'nı sardı.

1 ölü 66 yaralı

Onlarca ev ve otomobil alevler içinde kalırken en az bir kişi öldü, 66 kişi de yaralandı. AFP'ye konuşan bölge sakini Sakis Morfis, "Kıyafetlerimiz, paramız her şeyimiz yandı" dedi.

Yunan itfaiyesi 30 kilometrelik bir hatta uzanan ve yüksekliği 25 metreyi bulan alevlere karşı ilerleme kaydettiklerini söyledi ancak rüzgârın çalışmaları zorlaştırdığını ekledi.

Atina'da bugün hava sıcaklığı 38 derece ölçüldü, rüzgârın saatteki hızı ise 39 kilometreye ulaşıyor.

Hükümete baskı artıyor

Öte yandan alevlerle mücadele uzadıkça hükümete yönelik baskı artıyor.

Ülkenin en çok satan gazetesi Ta Nea okurlarının karşısına "Artık yeter" başlığıyla çıktı, liberal eğilimli Kathimerini de "kontrolden çıkan alevlerin geride yıkım ve cevapsız sorular bıraktığını" yazdı.

Atina semalarının siyah bir duman tabakasıyla kaplanmasına yol açan yangın, akıllara 2018 yılındaki faciayı getirdi. O yıl Mati bölgesinde çıkan yangında 104 kişi hayatını kaybetmişti.