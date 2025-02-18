Zelenski Ankara'da: İlk durağı Anıtkabir oldu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi. Erdoğan ve Zelenski görüşmesi saat 14:15 itibari ile başladı.

Zelenski ile beraberindeki heyeti taşıyan uçak dün akşam 21:08'de Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Zelenski’yi Ticaret Bakanı Ömer Bolat karşıladı.

İlk durağı Anıtkabir oldu

Bugün Anıtkabir'i ziyaret eden Zelenski, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün mozelesine çelenk bıraktı.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Zelenski, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Zelenski, Anıtkabir ziyaretine ilişkin sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Ankara. Türkiye ziyaretimizin başında, mirası Türkiye'nin tarihi ve değerlerinin önemli bir parçası olmaya devam eden ülkenin ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün anısını onurlandırdık" ifadelerini kullandı.

Masadaki konular

Ziyaret kapsamında Türkiye ile Ukrayna arasındaki stratejik ortaklık detaylı şekilde ele alınacak. Görüşmelerde, mevcut iş birliğinin güçlendirilmesi ve yeni ortak projelerin hayata geçirilmesi için atılacak adımlar değerlendirilecek. Ekonomi, savunma ve diplomasi alanlarında ilişkilerin daha da geliştirilmesi amaçlanıyor.

Anlaşmalar imzalanacak!

Görüşmeler tamamlandıktan sonra farklı alanlarda anlaşmalar imzalanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ziyareti ortak basın toplantısında değerlendirecek.

"Türkiye'yi garantör görmek istiyoruz"

Öte yandan Volodimir Zelenskiy, görüşme öncesinde sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ülke olarak barış istiyoruz, savaşın sona ermesini istiyoruz. Ancak elbette bu savaşın sona ermesinin belirli güvenlik garantilerinin sağlanmasına dayanmasını istiyoruz. Bu güvenlik garantilerinin Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve Türkiye de dahil olmak üzere tüm Avrupa tarafından sağlanmasını istiyoruz."