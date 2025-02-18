Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenski görüşmesi başladı!

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski görüşmesi saat 14.15 itibari ile başladı.

Masadaki konular

Ziyaret kapsamında Türkiye ile Ukrayna arasındaki stratejik ortaklık detaylı şekilde ele alınacak. Görüşmelerde, mevcut iş birliğinin güçlendirilmesi ve yeni ortak projelerin hayata geçirilmesi için atılacak adımlar değerlendirilecek. Ekonomi, savunma ve diplomasi alanlarında ilişkilerin daha da geliştirilmesi amaçlanıyor.

Anlaşmalar imzalanacak!

Görüşmeler tamamlandıktan sonra farklı alanlarda anlaşmalar imzalanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ziyareti ortak basın toplantısında değerlendirecek.

"Türkiye'yi garantör görmek istiyoruz"

Öte yandan Volodimir Zelenskiy, görüşme öncesinde sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ülke olarak barış istiyoruz, savaşın sona ermesini istiyoruz. Ancak elbette bu savaşın sona ermesinin belirli güvenlik garantilerinin sağlanmasına dayanmasını istiyoruz. Bu güvenlik garantilerinin Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve Türkiye de dahil olmak üzere tüm Avrupa tarafından sağlanmasını istiyoruz."