TTB, AK Parti'li Ahmet Gökhan Sarıçam hakkında suç duyurusunda bulundu

Türk Tabipleri Birliği (TTB), AK Parti'li Sarıçam'ın sağlık çalışanlarını hedef gösteren açıklamalarına ilişkin suç duyurusunda bulundu. TTB, Sarıçam'ın "Vatandaşı sağlık personeline karşı kışkırtırım" şeklindeki ifadelerini kınadı.

"Şiddete zemin hazırlıyor"

TTB'nin suç duyurusu dilekçesinde, bu tür söylemlerin, toplumun sağlık hakkını savunmak için fedakarca çalışan sağlık çalışanlarının güvenliğini tehdit ettiği ve şiddete zemin hazırladığı belirtildi. Söylemlerin, önleyici tedbirler almakla sorumlu, yasama faaliyetinde bulunan, milletvekili sıfatına sahip bir kamu görevlisi tarafından yapılmasının ayrıca tehlikeli olduğu ifade edilen dilekçede şu ifadeler yer aldı:

"Türk Tabipleri Birliği, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin her türlüsüne karşı kararlı bir duruş sergilemektedir. Sağlık çalışanlarının güvenliği, sadece onların değil, aynı zamanda tüm toplumun sağlığının korunması için de temel bir önkoşuldur. Sağlık çalışanlarının hizmet verdikleri kişiler tarafından şiddete uğraması, sağlık sistemine olan güveni sarsmakta, toplumda ciddi huzursuzluklara yol açmaktadır. Sağlık hizmetinin gereği gibi yürütülebilmesi, güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarıyla mümkündür. Güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı; sağlık hizmetinin sunulabilmesinin, bireylerin tedaviye ulaşma haklarını kullanabilmesinin, bir diğer deyişle hasta haklarının korunmasının önkoşulunu oluşturmaktadır. Sağlık hizmetinin kamusal niteliği göz önünde bulundurulduğunda, sağlık personelinin hukuka aykırı fiillerle etki alına alınmasının aynı zamanda kamuya karşı işlenene bir fiil olduğunun kabulü de zorunludur."