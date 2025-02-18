İktisatçı Mustafa Sönmez: Geçim şartları emekliyi çalışmaya zorluyor

İktisatçı ve yazar Mustafa Sönmez, SGK'dan maaş alan 12 milyon emeklinin yüzde 65’inin çalıştığını dikkat çekerek, “Son 3 yılın geçim şartları emekliyi çalışmaya zorluyor. 12 milyon emekliden ancak 1/3'ü dinleniyor, %65 çalışıyor ya da iş arıyor” dedi.

“2 milyon EYT emeklisi de sahada”

Mustafa Sönmez sosyal medya hesabından çarpıcı bir yorum paylaştı:

“Emeklilerin üçte ikisi yeniden işte, ya da iş arıyor. SGK'dan maaş alan 12 milyon emekliden ancak 1/3'ü dinleniyor, yüzde 65 çalışıyor ya da iş arıyor. Bu oran 2021'de yüzde 46 idi.

Son 3 yılın geçim şartları emekliyi çalışmaya zorluyor. 2 milyon EYT emeklisi de sahada.”

TÜED rakamları açıklamıştı

Türkiye Emekliler Derneği 2024’te çalışan emekli sayısını paylaşmıştı. SGK tarafından yayınlanan Aylık Sigortalı İstatistikleri’ne göre; 2017 yılında 713 bin 571 olan sisteme kayıtlı çalışan emekli sayısı, 2024 yılı Mart ayı verilerine göre; 1 milyon 943 bin 579’a yükseldi. Kurumun bu rakamlarına göre, Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödeyerek çalışan emekli sayısı 2017 yılından bu yana 1 milyon 230 bin 8 kişi arttı. Yüzde 172,4’lük bir artış söz konusu oldu.

En çok kayıtlı emeklinin yaşadığı illerin başında; 593 bin 399 emekliyle İstanbul gelirken, bunu sırasıyla; 153 bin 877 emekliyle Ankara, 149 bin 701 emekliyle İzmir, 120 bin 783 emekliyle Bursa, 99 bin 547 emekliyle Kocaeli, 77 bin 502 emekliyle Antalya ve 53 bin 285 emekliyle Tekirdağ izledi.

Türkiye genelinde erkek emekli çalışanların sayısı; 1 milyon 723 bin 724 iken, kadın emekli çalışanların sayısı ise 219 bin 855 olarak açıklanmıştı.