2022-2023 sömestr tatili ne zaman? 2023'te okullar ne zaman tatil olacak?

2022 geride kalırken, yeni yılla birlikte sömestr tatili tarihi araştırılmaya başlandı. Hem öğrenciler hem de veliler ilk dönem karnelerinin verileceği yarıyıl tatili için beklemeye başlarken, sömestr tatili ne zaman, sorusunun yanıtı Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) geldi. MEB'in yayımladığı takvim, yarıyıl tatili ne zaman, sorusunun yanıtını verirken, bu yılın ara tatil ve yaz tatili tarihi de belli oldu.

Yarıyıl tatili ne zaman?

Sömestr, yarıyıl ya da 15 gün tatil olarak bilinen tatil için tarih belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre, okullar yarıyıl tatiline 20 Ocak 2023 Cuma günü girecek. Milyonlarca öğrenci hafta sonları da dahil olmak üzere 16 gün tatil yapacak.

20 Ocak gününün gelmesiyle birlikte öğrenciler de karnelerine kavuşacak. Derslerinde ve sınavlarında başarılı olan öğrenciler Takdir, Teşekkür ve Onur Belgesi ile ödüllendirilecekler.

Ara tatil ne zaman?

Bu öğrenim döneminin ilk ara tatili geçtiğimiz süreçte yapılmıştı. Yılın ikinci döneminde de öğrenci ve öğretmenler bir ara tatil yapacak. Bu ara tatil 17-20 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılacak.

Yaz tatili ne zaman başlayacak?

12 Eylül'de açılan okulların bu eğitim yılını ne zaman tamamlayacağı da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu. 16 Haziran 2023 tarihinde öğrenciler yıl sonu karnelerini alacak ve yaz tatili başlayacak.