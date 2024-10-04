2024 KPSS Ortaöğretim Sınav sonuçları açıklandı
Eylül ayında yapılan 2024 KPSS Ortaöğretim sınavının sonuçları açıklandı. KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) aracılığıyla öğrenilecek.
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15 Eylül 2024'te ÖSYM tarafından uygulanan KPSS Ortaöğretim sınavının sonuçları erişime açıldı.
KPSS sonuçları nasıl sorgulanır?
ÖSYM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "15 Eylül 2024 tarihinde uygulanan 2024-KPSS Ortaöğretim Sınavı'nın değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 4 Ekim 2024 tarihinde saat 11.00’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir" denildi.
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