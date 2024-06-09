2024 YKS soruları ve cevapları açıklandı
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) oturumları soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, ÖSYM'nin internet sitesinde erişime açıldı.
- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 81 il ve Lefkoşa'da düzenlenen ve 233 bin 389 adayın başvurduğu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tamamlandı.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2024, 8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirildi. Dün gerçekleştirilen Temel Yeterlilik Testi (TYT), Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler'den oluşan 120 soruyla adayların bilgi ve becerilerini ölçtü.
TYT oturumu başarıyla tamamlandı ve adaylar bugün Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarına girdi.
Sınav soruları ve cevap anahtarlarının ne zaman açıklanacağını merak ediliyordu. 2024 YKS TYT soruları ve cevapları ÖSYM tarafından erişime açıldı.
Adaylar, cevap anahtarına osym.gov.tr internet sitesi üzerinden erişebilir.