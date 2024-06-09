ÖSYM'den 'YKS soruları sızdırıldı' iddiasına yanıt geldi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 81 il ve Lefkoşa'da düzenlenen ve 2 milyon 19 bin 709 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2024-YKS) üç oturumu da tamamlandı.

Sosyal medya yer alan görüntülerin ardından "YKS soruları sızdırıldı" iddiası ortaya atıldı.

"Başarıyla tamamlanmıştır"

İddiaların ardından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, konuya ilişkin açıklama yaptı.

YKS oturumlarının başarıyla tamamlandığını dile getiren Ersoy, iddialar hakkında hukuki sürecin başlatıldığını açıkladı.

Ersoy'un açıklamaları şöyle:

"YKS başarıyla tamamlanmıştır. Sınav sürecinde yapılan dezenformasyon amaçlı sosyal medya paylaşımları ve bazı basın yayın organlarını da çıkan haberler ile ilgili ilgili hukuki süreç başlatılmıştır."