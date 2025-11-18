2025-2026 KYK bursları ne zaman yatacak? KYK burs/kredi ödemesi ne zaman hesaplara yatacak? ailelerinden uzakta yaşayan öğrenciler KYK burs ya da kredi ödemelerinin hesaplara ne zaman aktarılacağını öğrenmeye çalışıyor.

2025-2026 KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?

2024 yılında KYK burs ve öğrenim kredisi ödemeleri 18–22 Kasım tarihleri arasında hesaplara yatırılmıştı. Bu yılın ödeme takvimi ise henüz resmiyet kazanmadı. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklama beklenirken, öğrenciler ilk ödemenin ne zaman yapılacağını merak ediyor.

Geçen yılın takvimi baz alındığında, bu yıl da benzer bir süreç izlenmesi öngörülüyor. Yetkililer tarafından bir duyuru yapılmamış olsa da burs ve kredi ödemelerinin Kasım ayının son haftasına kadar başlaması güçlü bir ihtimal olarak değerlendiriliyor. Üniversite öğrencileri, özellikle eğitim ve yaşam masraflarının yoğunlaştığı bu dönemde takvimle ilgili net bilginin paylaşılmasını sabırsızlıkla bekliyor.

KYK ödemeleri her yıl belirlenen tarihler doğrultusunda T.C. kimlik numarasının son hanesine göre hesaplara yatırılıyor. Bu yılki ödeme döneminin de aynı sistem üzerinden yürütülmesi bekleniyor. Öğrencilerin yılın ilk ödemesini aldıktan sonra Aralık ayından itibaren düzenli aylık ödemelerine kavuşması planlanıyor.

Resmi açıklama yapılıncaya kadar öğrencilerin güncel duyuruları Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden takip etmeleri öneriliyor. İlk ödeme tarihinin netleşmesiyle birlikte KYK burs ve kredi takvimi kamuoyuyla paylaşılacak.

KYK BURS/KREDİ ÖDEMESİ NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından sağlanacak 2025-2026 eğitim öğretim yılı ilk burs/kredi ödemeleri için öğrenciler heyecanla bekleyişini sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde taahhütname onay süreçlerinin tamamlanmasının ardından, gözler ödeme takvimine çevrildi. Bakanlık tarafından henüz resmi bir ödeme tarihi duyurulmamış olsa da geçmiş yılların takvimleri ve mevcut durum, ödemelerin Kasım veya Aralık ayı içerisinde yapılacağına işaret ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi bilgilendirmelerine göre, ilk defa burs/kredi almaya hak kazanan öğrencilere, ödemeler müracaat edilen öğretim yılının başı olan Ekim ayından geçerli olmak üzere yapılmaktadır. Geçen yılki takvimde ilk ödemeler Kasım ayında toplu olarak yatırılmıştı. Bu durum, 2025-2026 dönemi için de Ekim ve Kasım aylarını kapsayan 2 aylık toplu ödeme veya Ekim, Kasım, Aralık aylarını kapsayan 3 aylık toplu ödemenin yine Kasım veya Aralık ayı içerisinde hesaplara geçebileceği beklentisini güçlendiriyor.

İlk toplu ödemenin ardından, burs ve kredi ödemeleri her ayın 6’sı ile 10’u arasında öğrencilerin T.C. kimlik numarasının son hanesine göre düzenli olarak yapılmaya devam edecektir. Öğrencilerin, ilk ödeme tarihi ve toplu ödeme miktarıyla ilgili kesin ve güncel bilgilendirmeleri kaçırmamak adına Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) ile Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün (KYK) resmi internet sitelerini ve e-Devlet kapısını yakından takip etmeleri büyük önem taşıyor.