  3. 2025 İSG sınavı ne zaman? İSG sınav sonuçları ve sınav hakkında bilmeniz gerekenler
2025 İSG sınavı ne zaman? İSG sınav sonuçları ve sınav hakkında bilmeniz gerekenler

2025 İSG sınavı 7 Aralık 2025’te yapılacak. ÖSYM, sınav takvimini açıklarken, adaylar da tarihi araştırmaya başladı. İşte İSG sınav tarihi ve.

OKAN GÜLEŞ
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ÖSYM’nin 2025 sınav takvimine göre İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı (İSG) sınavı 7 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

İSG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Adaylar sınav sonuçlarına 6 Ocak 2026 tarihinde erişebilecek.

İSG sınavı nedir?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl genellikle Mayıs ve Aralık dönemlerinde uygulanan İSG sınavı; iş sağlığı ve güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi olmak isteyen adaylar için yapılır. Kanunda belirtilen bölümlerden mezun olmak, İSG eğitimini tamamlamak ve bu sınavda başarılı olmak gerekir. Sınav, beş ayrı sertifika alanına yönelik çoktan seçmeli testlerden oluşur.

- 2025-İSG sınav tarihi: 7 Aralık 2025
- İSG sonuç tarihi: 6 Ocak 2026
- Kimler girebilir: İlgili bölümlerden mezun, İSG eğitimini tamamlayan adaylar
- Sınav formatı: Çoktan seçmeli test, beş sertifika alanı

