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ABD’de 65 milyon dolarlık eğitimde eşitlik programı askıya alındı

ABD Yüksek Mahkemesi, öğretmen eğitim hibelerinin askıya alınmasına hükmetti.

Haber Merkezi
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ABD’de 65 milyon dolarlık eğitimde eşitlik programı askıya alındı
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ABD Yüksek Mahkemesi, Başkan Donald Trump'ın karşı olduğu "çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık" (DEI) programları kapsamında verilen öğretmen eğitim hibelerinin geçici olarak durdurulmasına hükmetti.

NBC News'un haberine göre, mahkeme kararı uyarınca, DEI programları kapsamında, öğretmenlerin eğitilmesi için ayrılan 65 milyon dolar değerindeki ödenek askıya alındı.

Öte yandan kararda, ödeneği alması planlanan kişilerin "çözülemeyecek bir zarar görmeyeceği" ifade edildi.

Bu karara karşı gelen demokrat yargıçlardan Elena Kagan, hibeyi alması planlanan kişilerin söz konusu kesintiyle programlarını iptal etmek zorunda kalacağını belirtti.

Kagan, "Hükümet, belgelerinin hiçbir yerinde, burada söz konusu olan eğitim yardımlarının iptal edilmesinin yasallığını savunmuyor." ifadelerini kullandı.

Trump'ın 20 Ocak'ta göreve gelmesinin ardından "Hükümetin radikal ve savurgan DEI programlarına ve ayrıcalıklarına son verilmesi" başlıklı kararname imzalanmış, ardından programın yürürlükten kaldırılmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştı.

Maryland Bölge Mahkemesi Yargıcı Adam Abelson, 22 Şubat'ta Trump'ın DEI programlarına karşı imzaladığı kararnameye ilişkin ihtiyati tedbir kararı vermişti.

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