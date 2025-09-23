Adıgüzel "Bu bayrağı elden ele ileriye taşıyacaksınız"

Yeni ders yılının açılış konuşmasını yapan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, üniversitenin elde ettiği başarılar ve yeni oluşumlar hakkında konuştu: “2025-2026 eğitim-öğretim yılımızın hayırlı olmasını diliyorum. Anadolu Üniversitesi yarım asırlık bir çınar gibi; bu bayrağı sizler elden ele daha ileriye taşıyacaksınız. Tıp ve mühendislik fakülteleri olmamasına rağmen, sosyal bilimlerde Türkiye’nin en üst sıralarında yer alıyoruz. Son dönemde 15 yeni bölüm açıldı, 10’una öğrenci alındı. 2026-2027’de Bilgisayar Bilişim Bilimleri Fakültesi %100 İngilizce eğitimle öğrenci kabul edecek. Dijital oyun tasarımı, yeni medya, lojistik gibi çağın ihtiyaçlarına yönelik programlar açıldı; yabancı öğrenciler için Türk Dili ve Kültürü Programı başlatıldı. Lisansüstü eğitimde de Türkiye’nin ilk 15 üniversitesi arasında yer alıyoruz. Lisansüstü öğrenci sayısı, lisans öğrencileriyle eşitlendi. Açıköğretim alanında ise 81 ilde bulunan 94 büro kapatılarak süreç dijitalleştirildi; personel mağdur edilmeden kamu kurumlarına yönlendirildi.”

Her kayıt yaptıran öğrenci için bir fidan dikeceğiz

Kampüste elde edilen olanaklar hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Adıgüzel şunları aktardı: “Kampüsümüz, dünyanın en güzel kampüslerinden biridir. Kampüsümüzde enerji verimliliği yarışmasında Türkiye’nin en verimli binaları seçildi. Her kayıt yaptıran öğrenci için bir fidan dikeceğiz; böylece Eskişehir’e 6 bin ağaç kazandıracağız. Bu yıl Anadolu Üniversitesi Haber Ajansı’nı kurduk. Amacımız, öğrencilerimize ders dışı atölyelerle deneyim kazandırmak ve onları sektöre hazırlamak. Konuşmama son verirken, Gazze’de yaşanan savaş bir soykırımdır demek istiyorum. Kadınlar, çocuklar ve eğitim kurumları korunmalıdır. 200’den fazla gazetecinin öldürülmesi vicdanımızda derin bir yara açmıştır. Yunus Emre’nin dediği gibi, ‘Zulüm ile abad olanın akıbeti berbat olur.’ Anadolu Üniversitesi olarak hak ve hukukun yanında olmaya devam edeceğiz.”

Gelecekte hangi mesleklerde insan faktörü kalacak

Prof. Dr. Nabi Avcı “Üniversitelerin Geleceği” konu başlıklı ilk derste yapay zekay konusuna değindi. Avcı "2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Anadolu Üniversitesi’ne hayırlı olsun. 2017’deki konuşmamda Türkiye üniversitelerinin durumunu ve dünyadaki gelişmeleri ele almıştım. O dönemde yapay zekâ bu kadar gündemde değildi. Şimdi ise yapay zekâ olmadan geleceğin üniversitelerini konuşmak mümkün değil. Üniversiteler büyük bir tehdit altındadır. Aldığımız eğitimler, yapay zekâ nedeniyle gelecekte hangi mesleklerde insan faktörünün kalacağını belirsiz kılıyor. Almanya’da ‘Meslek Değiştirme Stratejileri’ adlı yeni bir disiplin kuruldu. Bu, mesleği tehdit altındaki kişilere eğitimlerini başka alanlara uyarlama imkânı sağlıyor. Anadolu Üniversitesi’nin açtığı yeni bölümler de bu anlayışa uygun, disiplinler arası geçişleri kolaylaştıran bölümlerdir. Büyük ve dışa kapalı üniversiteler dönemi sona erdi. Büyük niceliksel büyüme yerine, küçük ve nitelikli birimler ön plana çıkıyor. Anadolu Üniversitesi bu değişimi başarıyla uyguluyor."