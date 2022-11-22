ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES sonuçları için bekleyiş sürüyor. ÖSYM tarafından düzenlenen sınav 20 Kasım Pazar günü gerçekleştirilirken, henüz ALES sınav sonuçları adaylarla paylaşılmadı. Öte yandan ÖSYM, bu yılın sınav takviminde ALES sonuçlarının ne zaman açıklanacağı bilgisini paylaştı.

ÖSYM sınav takvimine göre ALES sonuçları 9 Aralık 2022 tarihinde adayların erişimine açılacak. Adaylar ÖSYM Sonuç sayfasından ve ÖSYM Mobil uygulamasından T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile ALES sonuçlarını öğrenebilecekler.

ALES sonuçlarına dair adaylara basılı bir belge ya da mail gönderilmeyecek. Adaylar sonuçların açıklanmasının ardından diledikleri zaman ALES sonuçlarını diğer ÖSYM sınav sonuçları ile birlikte ÖSYM Aday İşlemleri Sayfasından görüntüleyebilecekler.

ALES nedir?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca,

Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda,

Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,

Yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde

İlgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.