Anadolu Üniversitesi’nden İkinci Üniversite programı

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Türkiye'de açık ve uzaktan öğretimin temsilcilerinden olduklarını söyleyen Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, bu alandaki birikimi ile küresel ölçekte birçok yeni uygulamayı dünya yükseköğretimine kazandırmış bir yükseköğretim kurumu olduklarının altını çizdi.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, Anadolum e-Kampüs Öğretim Yönetim Sistemi ile bugün tümüyle dijital bir öğrenme süreci içerisinde hizmet vermekte olduklarını belirten Erdal, “Verdiğimiz dijital hizmetler kapsamında öğrenciler çevrim içi olarak; okuyarak, izleyerek veya dinleyerek diledikleri şekilde öğrenme olanağına sahip olabilmektedirler. Üniversitemiz 2002 yılında Türk yükseköğretiminde bir ilke daha imza atarak İkinci Üniversite programlarını hayata geçirmiştir. İkinci Üniversite programları hayalleri bir diplomaya sığmayanlar için ön lisans ve lisans programlarına sınavsız başvurarak kayıt olma imkânı tanımaktadır” diye konuştu.

42 farklı ülkede 54 sınav merkezi var

İkinci Üniversite programı kapsamında, 39 ön lisans ve 21 lisans programında eğitim alma fırsatı sunduklarını vurgulayan Erdal, “Üniversitemiz Açıköğretim Sisteminin, ülkemizde 81 ilde 110, 42 farklı ülkede ise 54 sınav merkezi bulunuyor. Böylece İkinci Üniversite başvurusunda bulunan ve kayıt yaptıran öğrencilerimiz, sınavlar bakımından zamansal ve mekânsal anlamda daha fazla esneklik ve daha kolay erişim imkanına sahip oluyor. İkinci Üniversite kapsamında kayıt yaptıran öğrencilerimiz, eKampüs sistemindeki bin 140 ders için hazırlanan dijital ders kitapları, çevrimiçi eş zamanlı canlı dersler, ünite özetleri, alıştırmalar, deneme sınavları, sesli özetler ve sesli kitaplar, infografikler, etkileşimli içerikler gibi onlarca öğrenme materyali ile 10 binin üzerinde video ve 500 binin üzerinde soruya da erişme fırsatı buluyor” dedi.

Fuat Erdal, sözlerine şöyle devam etti: “İkinci Üniversite eğitimi, uzmanlık kazanmanızı, kariyer değişikliği yapmanızı, çok yönlü yetenekler geliştirmenizi, rekabet avantajı elde etmenizi ve kendinizi yeniden keşfetmenizi sağlar. Bu bakımdan İkinci Üniversite’nin imkanlarını değerlendirmek gelecekteki başarıları şekillendirmek için önemli bir adımdır. Tüm bunlarla birlikte aday öğrencilerimiz kariyerlerini ve kişisel gelişimlerini daha ileri taşımak için ikinci bir üniversite eğitimi alma seçeneğini göz önünde bulundurabilirler.”

“Başvurular 16 Ekim’de sona erecek”

İkinci Üniversite kapsamında herhangi bir yükseköğretim kurumunda lisans eğitimi alanlar ile lisans eğitiminden mezun olanların lisans ve ön lisans programlarına başvurabildiğini aktaran Erdal, “Ön lisans eğitimi alanlar ve ön lisans eğitiminden mezun olanlar, ön lisans programlarına başvurabiliyor. 21 Ağustos’ta başlayan 2023-2024 Öğretim Yılı İkinci Üniversite başvuru ve kayıt işlemleri 16 Ekim’de sona erecek” dedi.