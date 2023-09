DİMSİAD'da gündem, kalifiye eleman ve depreme hazırlık oldu

NİHAT DELİBAŞI / DENİZLİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Denizli CHP Milletvekili Şeref Arpacı, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’nin yanı sıra TİMFED ve DİMSİAD üyesi işadamlarının katıldığı 34. Kuruluş yıldönümü kutlaması Pamukkale Colossae Otel’de gerçekleşti.

DİMSİAD Başkanı Halil İbrahim Çerçi, 1989’da kurulan derneğin kurumsal yapısı ile bugünlere geldiğini belirtirken TİMFED Başkanı Kemal Yıldırım, Sektörün ara eleman sıkıntısına dikkat çekerken bu durumu çok önce tespit ettiklerini ve 19 yıl önce federasyon bünyesinde TİMDER Akademi’yi kurarak 16 bin sektör çalışanına eğitim verdiklerini söyledi. Yıldırım ayrıca DİMSİAD organizasyonunda Denizli Büyükşehir Belediyesi yaptıkları temaslar neticesinde TİMDER Akademi’nin online eğitimlerini kentte gerçekleştirme kararı aldıklarını açıkladı.

Ada bazlı dönüşüm gerçekleştirilmeli

Türkiye’nin deprem kuşağında bir ülke olarak kentlerini depreme dayanıklı hale getirecek dönüşümü bir an önce tamamlaması gerektiğini vurguladı. Yıldırım, “Denizli de birinci derece deprem bölgesinde. Gördüğüm kadarıyla merkezde bazı bölgelerde inşaat stoğu gözden geçirilmeli. İstanbul ve İzmir’de sistem dönüşmedi. Denizli de ada bazlı dönüşümü gerçekleştirmesi büyük önem taşıyor. Umuyorum ki bu konuda gerekli adımlar atılır” diye konuştu. Zincir market ve AVM’lerde her türlü inşaat, tesisat malzemesinin satılmasının haksız rekabete yol açtığını dile getiren Yıldırım, “Herkes her işi yapmamalı. Üç harfliler olarak tabir ettiğimiz zincir marketlerde artık tekne bile satılıyor. Bizim de büyük yapı market mağazalarımız var. Biz de orada gıda maddesi mi satalım? Herkes her işi yapmamalı” dedi.

Eylem planları hazır

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da kentsel dönüşüm konusunda çalışmaları aralıksız sürdürdüğünü söyledi. Büyükşehir Belediyesi olarak arama kurtarma, barınma ve kentsel dönüşüm gibi konularda eylem planlarının hazır olduğunu ifade eden Zolan, "Denizli'de depremle ilgili tedbirleri almak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Amacımız felaketler sonrasında değil, öncesinde gerekli adımları atabilmektir. İhtiyaç duyulan ekipmanlarla donatılmış arama kurtarma ekipleri, barınma alanları ve kentsel dönüşüm projeleriyle felaketlerin etkilerini minimize etmeyi hedefliyoruz" diye konuştu. Sektörün ara elaman, ana eleman konusunun farkındayız. Çözümü için çalışmaya hazırız” dedi. TBMM Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca da “Sektörün ara eleman ihtiyacını gidermek için 19 yıl önce TİMDER Akademi’nin hayata geçirilmesi çok değerli. Bu çabaların artarak devam etmesini diliyorum” dedi. Gece üyelere plaket takdimi ile son buldu. 34. Yıl pastası TİMFED Başkanı Kemal Yıldırım, DİMSİAD Başkanı Halil İbrahim Çerçi ve dernek üyeleri tarafından kesildi.