AÖF'den yeni karar! İki köklü bölüm kapatılıyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Genel Kurulu, dikkat çeken bir karar aldı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde uzun yıllardır eğitim veren İktisat ve İşletme bölümlerinin kapatılmasına karar verildi. Bu kararın kısa süre içinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

İki tane bölüm artık öğrenci almayacak

Türkiye’de sıkça tercih edilen uzaktan eğitim programlarından biri olan AÖF İktisat ile İşletme bölümleri, senelerdir on binlerce öğrenciyi mezun ederek özellikle çalışanlara ve ikinci üniversiteyi okumak isteyenlere fırsat veriyordu. Fakat YÖK’ün verdiği bu yeni kararla iki tane bölüm artık öğrenci almayacak.