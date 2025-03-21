Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP Genel Başkanı'nın çağırdığı sokak çıkmaz sokaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde Nevruz kutlamalarına katıldı. Erdoğan konuşmasında, "21 Mart'ın bakarın ve kardeşliğin bayramı olarak ilan edilmesini teklif ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kutlamalardaki konuşmasından satır başları

Saygıdeğer arkadaşlarım, değerli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Mübarek Ramazan'ın kalplerimize huzur veren bu manevi ikliminde sizlerle bir arada olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. 85 milyon vatandaşımız ve Türk dünyasındaki kardeşlerimize selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Nevruz coşkusunu paylaşan soydaşlarımıza muhabbetlerimi iletiyorum.

"21 Mart'ı Bayram ilan edelim"

Sizin heyecanınızı görünce burada bir kamuoyu yoklaması yapsak 21 Mart'ı biz de baharın ve kardeşliğin bayramı olarak ilan etmeye var mısınız? Teklifi cumhurbaşkanı olarak parlamentoya sunmaya varım. Cumhur ittifakı olarak hep birlikte bu adımı atalım.

Nevruz'a inananlar eğilmez. Biz dik duracağız dikleşmeyeceğiz. Kalplerimizde hüzünle uğurlamaya hazırlandığımız Ramazan'ı tebrik ediyorum.

"Bu katliam şebekesinin bölgemizi kan deryasına çevirmesine izin vermeyeceğiz"

Rabbimden Kadir Gecesi ve Ramazan bayramına sağlıkla, huzurla eriştirmesini niyaz ediyorum. Katliamlar, çatışmalar Ramazan'a gölge düşürüyor. Bilhassa Gazze'de başlayan İsrail saldırılarında şehit düşen masumlar yeğreğimizi dağlıyor. Tüm imkanlarımız ile Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. İnsani yardımlarımızı artırdık. Soykırım şebekesinin durdurulması için diplomatik temaslarımızı artırdık. Uluslararası mahkemelerde mahkum edilmeleri için ne gerekiyorsa yaptık, yapacağız. Şımardıkça şımaran, günden güne daha pervasız hale gelen bu katliam şebekesinin bölgemizi kan deryasına çevirmesine izin vermeyeceğiz. Kendilerince haritalar çizenler sinsi emellerine ulaşamayacak. Barış, huzur, istikrar dolu geleceğimizi birlikte inşa edeceğiz.

"Nevruzu hep birlikte sevinçle kutlamanın mutluluğu içerisindeyiz"

Bugün az önce ifade ettim, aynı zamanda Nevruzu da hep birlikte sevinçle kutlamanın mutluluğu içerisindeyiz. Hem tarihimizde hem kültürümüzde önemli bir yer tutar. Şu an Türkiye'nin ve Türk Cumhuriyetlerinin dört bir yanında Nevruz büyük bir coşkuyla idrak ediliyor. 21 Mart yalnızca bu yıl değil esasen asırlardır nevruzun temsil ettiği güzellikleri dost ve kardeşlerimizle birlikte teneffüs ediyoruz.

"Nevruz'un çiçekleri açıyor, Meclis'ten geçirince tarihe de geçecek"

Bugün Türkistan'dan Anadolu'ya Balkanlar'dan Kafkasya'ya Nevruz'un çiçekleri açıyor. Gece ile gündüzün eşitlendiği bu yeni gün kışın nihayete erdiğinin, baharın geldiğinin müjdecisidir. Bunu Meclis'ten de geçirince adını Cumhur ittifakı tarihe kaydedecektir. Nevruz belli bir etnik grubun değil Alevi'si Sünni'si ile Türk'ü Kürt'ü ile tüm coğrafyamızın bayramıdır. Nevruz ortak kültürümüzün ortak tarihimizin en önemli nişanesidir.

"Ortak kutlama için Türk dünyasına teklif edeceğiz"

Nevruz bayramını Türk devletleri teşkilatı çatısı altında ortaklaşa kutlamanın zamanının geldiği kanaatindeyiz. Onun için 21 Mart hayırlı olsun. Türk dünyasına teklif edeceğiz. Temenni ediyoruz ki kardeşlerimizin de onayı ile 21 Mart Türk dünyasını ortak anma ve kutlama günü olacak ve böylece birliğimize, dayanışmamıza hizmet edecektir.

"En zor zamanlarımızda birbirimizin yanında olduk"

Daha evvel hayal dahi edilemeyen yerlere geldik. İş birliğimizi bütün sahalarda güçlendirdik. En zor zamanlarımızda birbirimizin yanında olduk. En son 30 yıllık işgalin ardından Karabağ'da yeni bir dönemin kapılarının açılmasını sağladık.

“Yeni küresel sistemi de beraber inşa edeceğiz”

Türk birliğinin simgesi olan Türk Devletleri Teşkilatı yüzlerce şairin, sanatçının, devlet adamının binlerce yıldır öğütleriyle, seslenmeleriyle renk kattığı tablodur. Türk dünyasının merkezinde yer aldığı yeni bir küresel sistemi de birlikte inşa edeceğiz. İmkansız görünen nice hayali nasıl gerçeğe dönüştürdüysek gelecekte de çok daha iyi konumlara ulaşacağız.

“Yeni başlangıçlara yelken açıyoruz”

Bugünden sonra nasıl tabiat bütün renkleriyle bütün zenginlikleriyle birlikte bereketleniyorsa millet olarak inşallah biz de yeni başlangıçlara yelken açıyoruz. Terörsüz Türkiye hedefiyle yürüttüğümüz çalışmalarda bazı kritik eşikleri geride bıraktık. İpe un serme, işi yokuşa sürme gibi yollara meyil edilmeden son düzlüğün de aşılacağına inanıyoruz. Ülkemizi ve milletimizi terör musibetinden kurtardıktan sonra çok farklı dönemin kapısını aralayacağız. 85 milyonun kardeşliğine vurulan kanlı hançeri söküp atacağız.

“Kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz”

Bölgemizde tam bir asır sonra kanla çizilmek istenen haritalara dur diyeceğiz. Emperyalistlerin kirli oyunlarını bozacağız. Sivil siyasetin etki alanını daha da güçlendireceğiz. Türkiye Yüzyılı önündeki en büyük engeli aşmanın gururunu yaşayacağız. Terör duvarı yıkıldıktan sonra 85 milyon olarak birbirimize daha sıkı sarılacağız. Ebediyen yan yana barış ve huzur içerisinde kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz. Niyetimiz hayır akıbetimiz de hayır olsun diyoruz. Nevruzda yeni şeyler söyleyelim. Nefretin, husumetin, kavganın değil birliğin ve beraberliğin dilini yüceltelim istiyoruz. Türkiye'de ve tüm bölgemizde merkezinde diyaloğun olduğu yeni siyasi paradigma inşa etmenin gerektiğine inanıyoruz. Türk milletine mensup olmanın onurunu, bahtiyarlarığını yaşayan herkesi Terörsüz Türkiye hedefinin gerçeğe dönüşmesi için güç birliği yapmaya davet ediyoruz.

CHP Genel Başkanı'nın çağırdığı sokak çıkmaz sokaktır

Ramazan-ı Şerif ile Nevruzu birlikte idrak ettiğimiz bu özel günde İstanbul'da bir yolsuzluk operasyonu bahane edilerek sokakların karıştırılmak istenildiğine şahit oluyoruz. Sırf kendi ikballeri, menfaatleri bozulmasın diye milletimizin huzuruna kast etmesine, Türkiye'yi terörize ve tedirgin etmeye çalışılmasına göz yumulmayacağını belirtmek istiyorum. Bu milletin ezeli ve ebedi kardeşliğin zedelenmesine rıza göstermedik. CHP genel başkanının çağırdığı sokak unutmayın çıkmaz sokaktır. Hırsızlığı, soygunu, hukuksuzluğu savunmak için mahkeme salonları yerine sokağı işaret etmesi sorumsuzluktur.

"Türkiye, sokak terörüne de teslim edilmeyecektir"

Darbecilere cesaret veren tavırları, sorunlu söylemleriyle meşru zeminde siyaset yapan parti vasfını hızla yitirmektedir. CHP'nin marjinal yapılarla ve terör örgütleriyle arasına mesafe koyması açıktır. Marjinallerin peşine takılıp polisimize saldırarak, hakim ve savcılarımızı tehdit ederek, demokrasiye ve milli iradeye meydan okuyarak gayri hukuki, antidemokratik yollara başvurarak bu ülkede artık hiçbir yere varılmaz. Türkiye sokakta bulunmuş bir ülke değildir. Türkiye, sokak terörüne de teslim edilmeyecektir.

Balya balya para kulelerini millete izah edin

CHP Genel Başkanı sayın Özel marjinal sol örgütlerin kuyruğuna takılmak yerine çevresindeki akıl ve vicdan sahiplerinin sesine kulak vermeli. Yapılan onca hırsızlığı, yolsuzluğu, mafya düzenini savunabiliyorsanız çıkın milletin huzuruna açıklayın. İçinize sindirebiliyorsanız balya balya para kulelerini millete izah edin. Bunları yapamıyorsanız bağırarak, sokakları terörize ederek, gençleri provoke ederek vatandaşlarımızın huzurunu kaçırmayın.

"Vandallığa boyun eğmeyeceğiz"

CHP içerisindeki bir avuç soyguncunun kendi meselelerini milletin meselesi haline getirmesine biz izin vermeyeceğiz. Kamu düzeninin bozulmasına eyvallah demeyeceğiz. Sokak teröeüne bugğne lkadar nasıl teslim olmadıysak vandallığa boyun eğmeyeceğiz.