Özel, Erdoğan'a seslendi: İmamoğlu gol yemez, maç kazanır

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü geniş çaplı soruşturma kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın da aralarında bulunduğu 100'den fazla kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

Bugün, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'nun ilk belediye başkanlığı görevini üstlendiği yerde, Beylikdüzü Belediyesi'nde vatandaşlara seslendi.

"İmamoğlu bir kez daha kazanacak"

Özel'in burada yaptığı konuşmada öne çıkanlar şöyle oldu:

"Recep Tayyip Erdoğan 'ben futboldan anlarım' diyordu. Biz Ekrem İmamoğlu'nun ona ilk golü Beylikdüzü'nde attığını hatırlatalım. İmamoğlu gol yemez, maç kazanır. İmamoğlu bir kez daha kazanacak.

"İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır"

Ben iki gündür Saraçhane'den çıkmıyorum. İmamoğlu'nun bir kez daha kendisini yeneceğini biliyor. Erdoğan, dün gece uykusundan çok derin bir sesle uyandı. Bir daha uyuyamadı. O ses hiçbirimizin değildi, kendi sesiydi. 'İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır' sesiydi. İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır. Ne Ekrem ne Murat Bey'den hırsız ya da yolsuz çıkar. Sen kendi atadığına hırsız demişsin. Bu vatan sana değil evlatlarına inanır.

"Korkaklar yalana sarıyorlar"

Son sözüm de Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı'na. Ben dün akşam yaptığım çağrıyı tekrar ediyorum. Korkaklar yalana sarıyorlar. Tweet atıp açıklama yapıyorlar. Sokak çağrısına sorumsuzluk diyorlar.

Demokratik şekilde sokaklara akmaya, evlatlarımıza sahip çıkmaya çağrıdır. Bunu sokağa davet diyenlere sesleniyorum; Bu meydanları dolduran biz değil sizin hukuksuzluğunuz ve haksızlıklarınızdır. Anayasaya rağmen polise kanunsuz emirler verenler, yasaklanmayacak gösterileri yasaklayanlar, öğrencilerin karşısına polisi dikenler ve polisi İstanbul'un polisleri yetmeyince Ankara'dan buraya getirdiği polisleri 12 saat çalıştırıp perişan edenlere bu halk sahip çıkar. Devleti suç örgütü gibi yöneten sizlerden ne devlet adamı ne millet adamı olur. Hadi oradan işinize!

"Asla korkmuyoruz"

Asla korkmuyoruz. Sinmeyeceğiz. Tek uyarım var. Her türlü tepki haktır. Tahrik edilseniz de ne bir polisimize ne de yanımızda olan ama devlet tarafından olan devletin içine sızan bir takım yapıların, algı operatörlerinin yapacağı işlere siz engel olun. kanunsuz emirleri yürüyün geçin polisleri değil. polisimize memurumuza kötü şekilde saldırma, tartaklama... Onlar bizim işimiz değil. Kanunsuz emirleri polisimize zarar vermeden yıkın geçin.

Bir sonraki cumhurbaşkanımız Ekrem İmamoğlu'dur. Bugün bir darbe girişimi ile karşı karşıyayız. Bir sonraki hükümete iktidara darbe girişimi vardır. Cumhurbaşkanımız Ekrem İmamoğlu'nu milletimize emanet ediyorum. Haklıyken haksız duruma düşmeden, zarar vermeden yıkmadan dökmeden Ekrem İmamoğlu'nu size emanet ediyorum. yolumuz açık olsun."