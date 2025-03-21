DEM Parti: İmralı ziyaretine izin verilmeyince Öcalan'dan Nevruz mesajı gelmedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'deki çağrısıyla başlayan süreçte DEM Parti İmralı heyeti, terör örgütü PKK telebaşı Abdullah Öcalan'la görüşmüştü. Heyet, siyasi partileri de ziyaret ederken Öcalan terör örgütü PKK'ya silah bırakma çağrısı yapmıştı.

Gelişmeler devam ederken partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, İmralı'ya ziyaret başvurusu yaptıklarını duyurdu.

Öcalan'ın eski Nevruz mesajı dinletildi

DEM Parti'den yapılan son açıklamada İmralı ziyaretine izin verilmediği duyuruldu. Açıklamada, İmralı için yapılan başvuruya izin verilmediği, bu nedenle Diyarbakır'daki Nevruz kutlamalarında terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'ın mesajının yayınlanmadığı belirtildi.

T24'ten Candan Yıldız'ın aktardığına göre teröristbaşı Öcalan'ın son fotoğrafı Diyarbakır'da ekranda yer aldı ve kutlamalara katılanlara eski Nevruz mesajı kendi sesinden dinletildi.

Fotoğraf: T24 - Candan Yıldız

16 ülkeden delegasyon ve 700’ü aşkın gazeteci

T24'ten Candan Yıldız'ın aktardığına göre Diyarbakır’da bu yıl “Özgürlük İçin Demokratik Toplum” şiarıyla düzenlenen Nevruz kutlamaları, sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun bir katılımla başladı.

Kentin pek çok noktasında kurulan polis kontrol noktaları nedeniyle sıkı güvenlik önlemleri alınırken, alana girişler üç ayrı noktadan yapıldı. Gazeteciler dâhil tüm katılımcılar ayrıntılı aramalardan geçirildi.

Fotoğraf: T24 - Candan Yıldız

Nevruz kutlamalarını takip etmek üzere yerli ve yabancı basından 700’ü aşkın gazeteci akredite edildi. Ayrıca 16 ülkeden gelen delegasyonun da katıldığı etkinlikte, CHP, DEVA, Gelecek ve Saadet partilerinin temsilcileri hazır bulunurken, CHP adına Genel Başkan Özgür Özel’in mesaj gönderdiği belirtildi. Ayrıca Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de kutlamalara katılan isimler arasında yer aldı.

Özel, Diyarbakır'daki Nevruz kutlamalarına gönderdiği mesajında birlik, kardeşlik ve demokrasi vurgusu yaptı. Özel, mesajında, "Bir yandan zalim Dehak’larla mücadele ederken, diğer yandan baharın müjdecisi Nevruz'u kutluyoruz. Hiçbir zalim kardeşliğimizi bozamadı, bozamayacak" dedi.

Nevruz kutlamaları Diyarbakır'da devam ediyor.