Devlet Bahçeli'den Özgür Özel'e: Partinde otur

Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi'nin sosyal medya hesabından Özel'e seslendi. Paylaşımında "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'den CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e uyarı. Yargıya saygı duy, partinde otur" dedi.

Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'den CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e uyarı. Yargıya saygı duy, partinde otur. — MHP (@MHP_Bilgi) March 21, 2025

Özgür Özel Saraçhane'ye çağırmıştı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'de dayanışma ziyaretinde bulunan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile ortak açıklama yapmıştı. Özel, "Sokaklar meydanlar bizimdir. Bu akşam da saat 20.30'da Saraçhane'de olacağız. Evet, buradan çağrı yapıyorum: Her yeri tutsalar da evinizin önüne çıkın" dedi.

Özel 'Barikatları yıkın geçin' demişti

Özel konuşmasında, "Sokağa mı çağırıyorsun. Evet sokağa çağırıyorum. Ama sokağa şiddet için, kavga için çağırmıyorum. Hep söylüyorum. Kanunsuz emirler veriliyor. Önümüze kanunsuz barikatlar kuruluyor. Bu barikatlara teslim olmayacağız. O yüzden çağrım bu kanunsuz emirle konulan barikatları polisimizi gözeterek ona zarar vermeyerek, yıkın geçin, sokaklara akın, sokaklara taşın. Her yeri tutsalar da evinizin önüne çıkın" demişti.

Özel'in bu çağrısının ardından Bahçeli'nin açıklama yapması dikkat çekti.