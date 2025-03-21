  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Meclis'te gerilim tırmandı! Milletvekili tek başına oturup batak oynadı
Takip Et

Meclis'te gerilim tırmandı! Milletvekili tek başına oturup batak oynadı

Meclis’te Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla ilgili tartışmalar sürerken, emekli ikramiyesinin artırılmasını öngören kanun teklifi gündemde geri planda kaldı. Bu sırada, bir AKP milletvekilinin batak oynarken görüntülenmesi sosyal medyada hızla yayılarak büyük tepki topladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Meclis'te gerilim tırmandı! Milletvekili tek başına oturup batak oynadı
Takip Et

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik operasyon, Meclis’te de tansiyonun yükselmesine neden oldu. Genel Kurul’daki oturum sırasında CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın, AKP Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy’a kolonya şişesi fırlatması gerginliği artırdı. Yaşanan olay sonrası AKP ve CHP milletvekilleri arasında sert tartışmalar yaşandı.

"Meclis'i niye kapatıyorsunuz?"

Tartışmalar sürerken AKP'li milletvekilleri Meclis'ten ayrıldı, emekli ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesini içeren kanun teklifi de görüşülmedi. CHP'li Ali Mahir Başarır, AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in Genel Kurul salonundan ayrılması üzerine, "Özlem Hanım nereye, oy kullansanıza. Meclis'i niye kapatıyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.

Arka sırada oturan milletvekili telefondan batak oynadı

Meclis'te tansiyon yüksekken AKP Grubu'nun arka sıralarında oturan bir milletvekili de telefonundan batak oynadı. Görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, büyük tepkilere neden oldu.

 

Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu'nun hesabından yeni paylaşım: Size güveniyorum!Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu'nun hesabından yeni paylaşım: Size güveniyorum!Gündem

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP Genel Başkanı'nın çağırdığı sokak çıkmaz sokaktırCumhurbaşkanı Erdoğan: CHP Genel Başkanı'nın çağırdığı sokak çıkmaz sokaktırGündem

 

 

Gündem
İmamoğlu'na gözaltı AK Parti kulislerinde nasıl yorumlanıyor?
İmamoğlu'na gözaltı AK Parti kulislerinde nasıl yorumlanıyor?
İmamoğlu'nun savcılığa sevk edileceği tarih ve saat belli oldu
İmamoğlu'nun savcılığa sevk edileceği tarih ve saat belli oldu
ABB Başkanı Mansur Yavaş halkı Ankara'da toplanmaya çağırdı!
ABB Başkanı Mansur Yavaş halkı Ankara'da toplanmaya çağırdı!
Özgür Özel’den Devlet Bahçeli’ye: Milletin sesini duy, darbeye karşı dur
Özgür Özel’den Devlet Bahçeli’ye: Milletin sesini duy, darbeye karşı dur
Özgür Özel: Olağanüstü Kurultay kararı aldık
Özgür Özel: Olağanüstü Kurultay kararı aldık
Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu'nun hesabından yeni paylaşım: Size güveniyorum!
Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu'nun hesabından yeni paylaşım: Size güveniyorum!