Meclis'te gerilim tırmandı! Milletvekili tek başına oturup batak oynadı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik operasyon, Meclis’te de tansiyonun yükselmesine neden oldu. Genel Kurul’daki oturum sırasında CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın, AKP Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy’a kolonya şişesi fırlatması gerginliği artırdı. Yaşanan olay sonrası AKP ve CHP milletvekilleri arasında sert tartışmalar yaşandı.

"Meclis'i niye kapatıyorsunuz?"

Tartışmalar sürerken AKP'li milletvekilleri Meclis'ten ayrıldı, emekli ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesini içeren kanun teklifi de görüşülmedi. CHP'li Ali Mahir Başarır, AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in Genel Kurul salonundan ayrılması üzerine, "Özlem Hanım nereye, oy kullansanıza. Meclis'i niye kapatıyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.

Arka sırada oturan milletvekili telefondan batak oynadı

Meclis'te tansiyon yüksekken AKP Grubu'nun arka sıralarında oturan bir milletvekili de telefonundan batak oynadı. Görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, büyük tepkilere neden oldu.