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Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu'nun hesabından yeni paylaşım: Size güveniyorum!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından Saraçhane'deki protestolara ait görüntüler paylaşıldı.

Haber Merkezi
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Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu'nun hesabından yeni paylaşım: Size güveniyorum!
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Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanlığı ön seçim adayı olan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, 19 Mart’ta 106 kişiyle birlikte gözaltına alınmasının ardından ülke genelinde geniş çaplı protestolar düzenlendi.

"Size güveniyorum"

Gözaltında olmasının 3. gününde İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından Saraçhane'deki videolu görüntü paylaşıldı. İmamoğlu'nun hesabından yapılan paylaşımda İmamoğlu, "Size güveniyorum. Bu günler geçecek, geriye dayanışmanın ve mücadelenin güzelliği kalacak. Bir arada çok güçlüsünüz" dedi.

 

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