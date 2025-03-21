Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği Heyeti Wındeurope Kopenhag 2025’e hazırlanıyor

TÜREB heyeti; global paydaşlarla işbirliklerini güçlendirmeyi, sektördeki yenilikleri takip etmeyi ve Türkiye’nin rüzgâr enerjisi potansiyelini daha geniş bir kitleye tanıtmayı hedefliyor…

WindEurope’da TÜREB özel oturumu gerçekleştirilecek

Hükümetlerden, endüstriden, STK'lardan, akademiden, savunmadan, finans kurumlarından ve yerel topluluklardan temsilcilerle 350'den fazla konuşmacının yer alacağı WindEurope 2025 konferansları kapsamında 9 Nisan Çarşamba günü Türkiye Rüzgârında Yeni Dalga: Büyüme, Yatırım ve Küresel Rekabet oturumu TÜREB Başkanı Dr.İbrahim Erden Moderatörlüğünde gerçekleştirilecek. Oturumda; T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Zeynel Kılınç, Enerjisa Üretim CFO’su Mert Yaycıoğlu TÜREB Sanayiden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve TPI EMEA Bölgesi Başkan Yardımcısı Gökhan Serdar konuşmacı olarak yer alacak.

2028 WindEurope Türkiye adaylığımız için yoğun çalışmalar yürütüyoruz

TÜREB Başkanı Dr.İbrahim Erden, “Etkinlik kapsamında gerçekleştireceğimiz B2B toplantılarla sektör profesyonelleriyle doğrudan temas kurarak işbirliklerini pekiştirmeyi hedefliyoruz. Dünya çapındaki paydaşlarla güçlü ve uzun vadeli ilişkiler geliştirerek Türkiye'nin rüzgâr enerjisi alanındaki gelişimini uluslararası alanda daha fazla görünür kılmak da amaçlarımız arasında. Dünyanın en prestijli rüzgâr enerjisi etkinliklerinden biri olan WindEurope 2028’e ev sahipliği yapmak için adaylığımızı gururla açıkladık. Bu adaylık, Türkiye’nin rüzgâr enerjisi sektöründeki güçlü konumunu uluslararası arenada sergilemek, yenilenebilir enerjiye yönelik inovasyon ve iş birliğini artırmak için önemli bir fırsat. Hem kamu hem özel sektör olarak tüm gücümüzle çalışıyoruz.” açıklamasında bulundu.

WindEurope 2025, sektördeki son yeniliklerin ve teknolojik gelişmelerin ele alınacağı bir platform olmasının yanı sıra, katılımcılara deniz üstü rüzgâr enerjisi projeleri hakkında derinlemesine bilgi edinme imkânı da sunuyor. TÜREB heyeti, etkinlik boyunca bu alandaki en son gelişmeleri gözlemleyerek Türkiye'nin deniz üstü rüzgâr enerjisi projelerine dair stratejilerini hızlandırmayı planlıyor. Bu kapsamda düzenlenecek olan teknik geziler, heyet için büyük bir fırsat yaratırken, küresel rüzgâr enerjisi sektöründeki liderlerle yapılan işbirlikleri ve fikir alışverişleriyle Türkiye’nin bu alandaki rekabet gücünü artıracak, yenilikçi teknolojilere dair önemli bilgiler sağlayacak bir ortam sunuyor.