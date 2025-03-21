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Sosyal medyada Ekrem İmamoğlu paylaşımı yapan iki kişi için tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle iki kişi tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Haber Merkezi
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Sosyal medyada Ekrem İmamoğlu paylaşımı yapan iki kişi için tutuklama talebi
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CHP'nin cumhurbaşkanı aday adayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan iki kişi tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 106 kişinin "yolsuzluk ve terör" iddialı soruşturmalar kapsamında gözaltına alındığı ifade edilerek, şöyle denildi:

"Soruşturmalarla ilgili olarak, sosyal medya platformları üzerinden halkı kin ve düşmanlığa tahrik, suç işlemeye alenen tahrik suçları ve diğer suç teşkil eden, kamu düzenini ve barışını bozmaya yönelik provokatif ve manipülasyon içeren paylaşımlar yapan hesap sahibi şüpheliler hakkında yapılan soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli, savcılık ifadesinin alınmasını müteakip 'suç işlemeye alenen tahrik' suçundan tutuklanmaları talebiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine Sevk edilmiştir."

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