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Bakan Yerlikaya: Gösterilerde 53 şahsa işlem yapıldı, 16 polis yaralandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Saraçhane'de düzenlenen dün geceki gösterilerde 16 polisin yaralandığını duyurdu. Ayrıca 53 şahsa, 2199 sayılı kanuna muhalefet, kamu malına zarar verme ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarından işlem yapıldığını aktardı.

Haber Merkezi
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Bakan Yerlikaya: Gösterilerde 53 şahsa işlem yapıldı, 16 polis yaralandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasını protesto amacıyla Saraçhane'de düzenlenen gösterilerde 16 polisin yaralandığını belirtti.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bazı sosyal medya hesapları üzerinden "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik" ve "Suç İşlemeye Tahrik" suçları kapsamında 72'si yurt dışında olmak üzere toplam 326 şüpheli hesap yöneticisinin tespit edildiğini belirtti.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Güvenlik Daire Başkanlığının yaptığı koordineli çalışmalar sonucunda 54 şüphelinin yakalandığını ifade eden Yerlikaya, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

"16 polisimiz yaralandı"

Dün gece düzenlenen gösterilerde 53 şahsa, 2199 sayılı kanuna muhalefet, kamu malına zarar verme ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarından işlem yapıldığını duyuran Yerlikaya, bu gösterilerde 16 polisin yaralandığını belirtti.

"Mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir"

Yaralı polislere şifa dileyen Yerlikaya, "Kahraman polislerimiz, milletimizin huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden görev başındadır. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız, kanunların verdiği yetki çerçevesinde suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam etmektedir." dedi.

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