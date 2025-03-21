EGO Genel Müdürlüğü: Metro seferleri tüm istasyonlar için açıldı
EGO Genel Müdürlüğü, dün geçici olarak kapatılan Ankara Metrosu ODTÜ İstasyonu seferlerinin açıldığını duyurdu.
ODTÜ öğrencileri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturma sonucu Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 106 kişinin gözaltına alınmasını iki akşamdır protesto ediyor.
EGO Genel Müdürlüğü, dün Ankara Metrosu ODTÜ İstasyonu seferlerinin geçici olarak kapatıldığını duyurmuştu.
DUYURU— EGO Genel Müdürlüğü (@egobilgi) March 20, 2025
Değerli Vatandaşlarımız,
Ankara Valiliği’nin almış olduğu karar doğrultusunda Ankara Metrosu ODTÜ İstasyonu geçici olarak kapatılmış, ODTÜ bölgesindeki otobüs seferleri durdurulmuştur.
Vatandaşlarımızın alternatif güzergâhları kullanmaları önemle rica olunur.
Kamuoyuna…
Seferler yeniden başladı
Bugün, EGO Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Ankara genelinde hizmet veren metro araçlarımız, tüm istasyonlara uğrayacak şekilde seferlerine devam etmektedir. Yolcularımızın bilgisine sunar, iyi yolculuklar dileriz” denildi.
DUYURU— EGO Genel Müdürlüğü (@egobilgi) March 21, 2025
Değerli vatandaşlarımız,
Ankara genelinde hizmet veren metro araçlarımız, tüm istasyonlara uğrayacak şekilde seferlerine devam etmektedir. Yolcularımızın bilgisine sunar, iyi yolculuklar dileriz.