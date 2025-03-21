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EGO Genel Müdürlüğü: Metro seferleri tüm istasyonlar için açıldı

EGO Genel Müdürlüğü, dün geçici olarak kapatılan Ankara Metrosu ODTÜ İstasyonu seferlerinin açıldığını duyurdu.

Haber Merkezi
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EGO Genel Müdürlüğü: Metro seferleri tüm istasyonlar için açıldı
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ODTÜ öğrencileri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturma sonucu Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 106 kişinin gözaltına alınmasını iki akşamdır protesto ediyor.

EGO Genel Müdürlüğü, dün Ankara Metrosu ODTÜ İstasyonu seferlerinin geçici olarak kapatıldığını duyurmuştu.

Seferler yeniden başladı

Bugün, EGO Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Ankara genelinde hizmet veren metro araçlarımız, tüm istasyonlara uğrayacak şekilde seferlerine devam etmektedir. Yolcularımızın bilgisine sunar, iyi yolculuklar dileriz” denildi.

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