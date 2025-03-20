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Ankara'da ODTÜ metrosu ve bölgedeki otobüs seferleri durduruldu

Ankara Valiliği kararıyla ODTÜ Metro İstasyonu kapatıldı, bölgedeki otobüs seferleri durduruldu.

Haber Merkezi
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Ankara'da ODTÜ metrosu ve bölgedeki otobüs seferleri durduruldu
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Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, Ankara Valiliği'nin kararı doğrultusunda Ankara Metrosu ODTÜ İstasyonu'nun geçici olarak kapatıldığını duyurdu. EGO Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Değerli vatandaşlarımız, Ankara Valiliği’nin almış olduğu karar doğrultusunda Ankara Metrosu ODTÜ İstasyonu geçici olarak kapatılmış, ODTÜ bölgesindeki otobüs seferleri durdurulmuştur. Vatandaşlarımızın alternatif güzergahları kullanmaları önemle rica olunur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi. 

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