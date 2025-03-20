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Rosneft'in net karı 12,7 milyar dolar geriledi

Rusya'nın en büyük petrol şirketi Rosneft'in net karı, 2024'te yüzde 14,4 azalarak 1 trilyon 8 milyar rubleye (yaklaşık 12,7 milyar dolar) geriledi.

Haber Merkezi
AA
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Rosneft'in net karı 12,7 milyar dolar geriledi
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Rosneft’ten yapılan açıklamada, şirketin geçen yıl 184 milyon ton petrol ve 87,5 milyar metreküp doğal gaz ürettiği kaydedildi.

Söz konusu dönemde, şirketin 3 trilyon ruble gelir elde ettiği bilgisine yer verilen açıklamada, net karın ise yüzde 14,4 azalarak 1 trilyon 8 milyar rubleye gerilediği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rosneft Üst Yöneticisi (CEO) İgor Seçin, şirket karındaki düşüşün ana nedeni olarak gelir vergisi oranındaki artışa işaret etti.

Seçin, Rusya’daki yüksek politika faiz oranı nedeniyle faiz ödemelerinde de artış yaşandığına dikkati çekerek, bazı kilit projelerin devreye alınmasıyla söz konusu olumsuz etkilerin hafifletildiğini belirtti.

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