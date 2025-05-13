Tuncer Bakırhan: Barış helaldir, ertelemek haramdır

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Bakırhan, terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve fesih kararının ardından başlayan yeni sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Eş Geneş Başkan, bu gelişmenin Türkiye için tarihi bir fırsat sunduğunu vurgulayarak, toplumsal barış çağrısı yaptı.

Bakırhan, "Yıllardır umutla beklenen bir sürecin kapısı bugün aralandı. Türkiye halklarına hayırlı olsun. Umarız ki bu süreç barışla ve eşit yurttaşlık ilkesiyle taçlanır" dedi.

“Kürt halkı acılarla yoğruldu”

Geçmişte yaşanan acılara değinen Bakırhan, "Biz Kürtler olarak yıllarca büyük acılar yaşadık. Şimdi bu topraklarda kavgasız, huzurlu bir yaşam inşa etmenin zamanıdır. Barış mücadelesinde hayatını kaybeden tüm insanları minnetle anıyoruz" diye konuştu.

"Sorumluluk Meclis’in ve siyasetin"

Barışın kalıcı hale gelmesi için siyasi aktörlerin öncülüğüne ihtiyaç olduğunu belirten DEM Eş Genel Başkanı, "Bu süreci hukuki zemine oturtmak, kalıcı barışı tesis etmek siyasilerin sorumluluğundadır. Meclis başta olmak üzere, aydınlar, sanatçılar, yazarlar bu sürecin gerçek sahipleridir" dedi.

Bahçeli ve Özel’e teşekkür

Bakırhan, sürece dair açıklamaları nedeniyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e teşekkür etti. "Her iki liderin barışa dair yaklaşımı kıymetli. Somut ve güven artırıcı adımların Kurban Bayramı sonrasına bırakılmadan atılması, Türkiye'nin önünü açacaktır" ifadelerini kullandı.

"Bu topraklara barış yakışıyor"

Bakırhan sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:

"Alevilerin semahlarında, Sünnilerin duasında, Türklerin türküsünde, Kürtlerin dengbejinde, Ermenilerin ağıdında, Çerkezlerin dansında, Lazların horonunda gelin hep birlikte barışı bulalım. Bu bahsettiğim şeylerde barış o kadar güzel kendini gösteriyor ki, yeter ki gönlümüz ve gözümüz görsün. Bakın, önemli bir Kürt deyişidir. Türkçe mealen şöyle diyor: "Diyor eğer kapına bir fırsat gelmişse onu ertelemek haramdır."

Bugün de barışı ertelemek haramdır. Çünkü barış helaldir, çünkü barış helali hoştur, çünkü bu topraklara barış yakışıyor.

"Öcalan Meclis'i işaret etti"

Sayın Öcalan da Meclis'i işaret etti. PKK yaptığı kongrenin sonuç bildirgesinde onlar da Meclis'i işaret etti. Biz de diyoruz ki 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' sözü gerçeğe dönüşsün. Meclis, barışın kurucu gücü olsun. Tüm erklerin sorumluluk üstlenme ve görevlerini yerine getirme zamanıdır. Silahlar susacaksa, demokratik siyaset konuşmalı; silahlar susacaksa demokratik siyasetin önündeki engeller kaldırılmalıdır. Ortak vatan fikriyle cumhuriyeti demokrasiyle buluşturalım."