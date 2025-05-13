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CHP kurultayı soruşturmasında İmamoğlu dahil 123 kişi ifade verdi

CHP'nin 'şaibeli kurultay'ına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu dahil 123 şüpheli ifade verdi. İddianamenin hazırlanarak dava açılması bekleniyor.

Haber Merkezi
İHA
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CHP kurultayı soruşturmasında İmamoğlu dahil 123 kişi ifade verdi
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirdiği 38’inci Olağan Kurultayı’nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddiaları üzerine soruşturma başlattı.

Bu kapsamda Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, eski İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe'nin de içerisinde bulunduğu 123 şüphelinin ve 40 tanığın ifadesi alındı. Böylece ifade işlemleri tamamlandı.

Milletvekillerinin dosyası ayrıldı

Soruşturmada ise gizli tanık olmadığı ve dokunulmazlığı nedeniyle 9 milletvekili hakkında yürütülen soruşturma dosyasının ayrılarak Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu'na gönderildiği öğrenildi.

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