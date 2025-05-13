İmamoğlu'na diploma iptali tebligatı 55 gün sonra yapıldı

İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında 23 Mart'ta tutuklanarak Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'ne gönderilen ve görevinden uzaklaştırılan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı adayı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal kararı 55 gün sonra tebliğ edildi.

Sözcü'den Ali Macit'in haberine göre tebligat, dün (12 Mayıs) gerçekleştirildi.

Diploma iptaline ilişkin tebligatta şu ifadelere yer verildi:

"Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 18.03.2025 tarihli toplantısında alınan hükmü ile; İşletme Fakültesi İşletme (İngilizce) Lisans Programına 1990 yılında usulsüz yatay geçiş yapmanız nedeniyle, yatay geçiş kararınızın ve bu karara dayalı olarak elde ettiğiniz mezuniyetinizin ve diplomanızın ‘yokluk’ ve ‘açık hata’ gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edilmesine karar verilmiştir. Söz konusu karara istinaden İşletme Fakültesi İşletme (İngilizce) Programı Lisans mezuniyetiniz ve diplomanız iptal edilmiştir."

İmamoğlu'na diploma soruşturması

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden aldığı 35 yıllık diplomasına ilişkin "usulsüzlük" iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

İmamoğlu, Girne Amerikan Üniversitesi’nden İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’ne yatay geçiş yapmış, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, geçişin usulsüz olduğunu ve diplomasının geçersiz olduğunu savunmuştu.

18 Mart’ta İstanbul Üniversitesi yönetimi, İmamoğlu ile birlikte 28 kişinin diplomasını "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle iptal ettiğini duyurmuş, İmamoğlu ertesi gün de gözaltına alınmıştı.

İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan 6 Mayıs'ta yaptığı açıklama ile iptal edilen diploma için karşı dava açtıklarını duyurmuştu. Aynı gün İstanbul Üniversitesi, İmamoğlu'nun diploma bilgisini üniversitenin veri tabanından silmişti.