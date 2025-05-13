Ahmet Türk: Atılması gereken adımlar var, bunlar pazarlık değil, beklentidir

DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Ahmet Türk, terör örgütü PKK'nin fesih kararı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Ahmet Türk, "Elbette ki beklediğimiz bir karardı. Daha önce Sayın Öcalan bu konuda zaten açıklamayı yapmıştı. Örgütün Öcalan’ın bu çağrısına uyacağını tahmin ediyorduk, biliyorduk. Hayırlı olsun. Önemli olan Türkiye’nin demokratikleşmesidir. Demokratik bir cumhuriyette sorunların çözümüdür” ifadelerini kullandı.

"Meclis üzerine düşen görevi yapmalı"

TBMM’nin üzerine düşen görevler olduğunu söyleyen Ahmet Türk, “Meclis üzerine düşen görevi yapmalı. Bu, sonuçta Meclis’e gelecek. Ve Meclisimizin, bütün grupların, bütün siyasi partilerin bu ülkenin barışına katkı sunacak bir rol alması gerekiyor. Mecliste bütün siyasi partilerin katılacağı bir komisyonun oluşmasında yarar var” diye konuştu.

"Elbetteki beklentiler var"

Bundan sonra pratikte nasıl ilerleme beklendiği sorusuna Türk, “Zaman içinde göreceğiz. Elbetteki beklentiler var. Demokratik bir Cumhuriyet, demokratik bir Türkiye’nin geleceğiyle ilgili atılması gereken adımlar gerekiyor. Bu beklentidir. Bunlar bir pazarlık değil, Türkiye’nin demokratikleşmesi, Türkiye’nin kendi insanını, yurttaşını kucaklamasıdır” diye konuştu.

Yeniden İmralı'ya gidilecek mi?

Yeniden İmralı ziyaretinin söz konusu olup olmadığı sorusuna Türk, “Bilmiyoruz. Zaman içinde o koşullar yaratılırsa elbette gidilir” cevabını verdi.

Teröristbaşı Öcalan’ın “umut hakkı” yoluyla tahliyesinin söz konusu olup olmadığı sorusuna Ahmet Türk, “Onu şu anda tartışmanın bir anlamı yok” karşılığını verdi.