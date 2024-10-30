Arkki Türkiye ile çocuklar yaratıcı düşüncenin kapılarını açıyor

Türkiye Tasarım Vakfı, çocuklara mimarlık ve tasarım odaklı yaratıcı eğitimler sunan Finlandiya merkezli eğitim programı Arkki’yi 2021 yılından bu yana Türkiye'de uyguluyor. 1993 yılında Finlandiya’da kurulan yaratıcı eğitim okulu Arkki, çocukların ve gençlerin mimarlık ve tasarım yoluyla yaratıcılıklarını keşfetmelerine ve 21. yüzyılda ihtiyaç duyulan inovasyon becerilerini geliştirmelerine katkı sağlıyor. Arkki, çocuklara ve gençlere, yaşadıkları mekanları ve yapılı çevreyi tasarım bakış açısı ile farklı perspektiflerden algılama, deneyimleme ve çeşitli temsil yöntemleriyle ifade etme farkındalığı kazandırıyor.

Arkki Türkiye olarak 20 şehirde atölyeler gerçekleştirerek yaklaşık 3 bin 500 çocuğa ulaşan Türkiye Tasarım Vakfı, 3 yıl içinde 5 farklı şehirde Arkki merkezleri açarak 10.000 çocuğa eğitim vermeyi hedefliyor.

Kuzguncuk'u keşfe çıkacaklar

Arkki Türkiye, 4-11 yaş çocuklar için her pazar Kuzguncuk İskele’de yaratıcı eğitim modülleri düzenlerken, Kasım ara tatili boyunca da geleceğin yaratıcı düşünürlerine ilham vermeye devam edecek.

Kasım ara tatilinde 8-12 yaş aralığındaki çocuklar, Kuzguncuk’ta oyunlaştırılmış bir keşif gezisine çıkacak ve ardından farklı disiplinlerden yaratıcı atölyelerle tasarım odaklı ve yenilikçi düşünme becerilerini geliştirecekler. Tasarım atölyesinde çocuklar, Kuzguncuk’u gezerek keşfederken, teorik bilgiyi ve uygulamalı çalışmaları deneyimleyerek öğrenecekler. Program kapsamında çocuklar, mimarlık, peyzaj mimarlığı ve moda tasarım olmak üzere toplam 3 farklı tema odağında her gün bir temayı ele alacaklar.

12 Kasım Salı 13:00-16:00 saatlerinde düzenlenecek olan “Mimarlık: Kuzguncuk’un Binaları” atölyesinde çocuklar, seçtikleri fonksiyonların (ev, ofis, okul, restoran vb.) mimari yapılarını daha kapsayıcı, dayanıklı ve sürdürülebilir şekilde tasarlayarak üretecekler.

13 Kasım Çarşamba 13:00-16:00 saatlerinde düzenlenecek “Peyzaj Mimarlığı: Kuzguncuk’taki Bahçem” atölyesinde çocuklar, Kuzguncuk Bostanı’ndan ilhamla topladıkları doğal malzemeleri de kullanarak tasarladıkları minyatür bahçeyi üretecekler.

14 Kasım Perşembe 13:00-16:00 saatleri arasında yapılacak “Moda Tasarımı: Desenlerden Şapkaya” atölyesinde çocuklar Kuzguncuk’tan ilhamla kolaj tekniğini kullanarak tasarladıkları rengarenk desenlerden şapka maketi üretecekler.

Sakıp Sabancı Müzesi’nde keşif gezili atölye

Arkki Türkiye ve Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi iş birliği kapsamında Emirgan Arşivi’nden ilhamla hazırlanan atölye programında ise 8-12 yaş arası çocuklar, Emirgan’ın tarihi dokusu, mimari ve kültürel mirasını gezerek keşfederken, teorik bilgiyi ve uygulamalı çalışmaları deneyimleyerek öğrenecekler.

9 Kasım Cumartesi 13:00-16:00 saatlerinde düzenlenecek “Kentsel Tasarım: Dönüşen Emirgan” atölyesinde çocuklar, yaratıcı ve yenilikçi yöntemlerle atık malzemeleri kullanarak yeniden tasarladıkları Emirgan’ı üretecekler.

16 Kasım Cumartesi 13:00-16:00 saatleri arasında yapılacak “Mimarlık: Emirgan’ın Binaları” atölyesinde çocuklar, seçtikleri fonksiyonların (ev, ofis, okul, restoran vb.) mimari yapılarını daha kapsayıcı, dayanıklı ve sürdürülebilir şekilde tasarlayarak üretecekler.

Da Vinci’den ilham alacaklar

Arkki Türkiye, 10 ve 17 Kasım tarihlerinde İstanbul Lale Müzesi’nde yer alan Da Vinci sergisi ile bağlantılı tasarım atölyeleri gerçekleştirecek. “Benim Köprüm” atölyesinde 6-11 yaş grubu çocuklar Da Vinci’nin köprü tekniğini öğrenerek kendi köprülerini tasarlayacaklar. “Benim İcadım” atölyesindeyse kendi kurgusal icatlarının prototiplerini üretecekler.

Düzenlenecek atölyelerde çocuklar, yaratıcı düşünceyle sorunları analiz etmeyi, sürdürülebilir çözümler geliştirmeyi ve tasarımın temel ilkelerini pratiğe dökmeyi öğrenecekler. Atölyelere katılacak çocuklar hem yaratıcı yeteneklerini geliştirecek hem de inovasyon becerilerini keşfedecek. Tasarımcı eğitmenlerin rehberliğinde çocuklar, hedeflerine ulaşmak için bugünden yollar tasarlayıp inşa etmeyi öğrenerek, geleceğin yaratıcı liderleri olma yolunda ilk adımlarını atacaklar.