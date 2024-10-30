MCA WORLD 2025 Fuarı yeniliklerle satışa açıldı

Dijiport Medya olarak, 10-12 Nisan 2025 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi 3. Salonda düzenlenecek MCA World Fuarı'nın üçüncü kez gerçekleşeceğini duyurmaktan heyecan duyuyoruz. Yenilenen formatıyla uluslararası arenada dikkat çeken fuar, ölçü, kontrol ve otomasyon sistemlerinde en son teknolojileri ve yenilikleri sergileyecek. Sektör profesyonelleri, başarı hikayeleri panelleri ve interaktif workshop'lar ile endüstriyel uygulamaların derinliklerine inecek, yeni fırsatlar keşfedecek.

Dijiport Medya olarak; Uluslararası unvanı ile düzenlenecek olan MCA World Fuarı’nın 10-12 Nisan 2025 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi 3. Salonda gerçekleştirileceğini ve satışlarının başladığını duyurmaktan heyecan duyuyoruz. Üçüncü kez gerçekleştirilecek bu önemli etkinlik, yenilenen tarihleri ve salonlarıyla sektördeki en son yenilikleri sergileme fırsatı sunmaktadır.

Endüstriyel projelere ilham veren başarı hikayeleri

Bu yıl, katılımcı sunumları yerine son kullanıcı başarı hikayeleri ve uygulama örneklerine ağırlık verilecektir. Başarı Hikayeleri Panelleri, alanında lider firmaların gerçek iş çözümlerini ve uygulamalarını ilk ağızdan aktarma imkânı sunacak. Yalnızca son kullanıcıların devreye alma süreçleri ve elde ettikleri başarılar paylaşılacak. Bu hikayeler, katılımcıların ürünleri ile nasıl fark yaratabileceklerini gösteren ilham verici örnekler sunacak.

MCA WORLD 2025’te interaktif workshop alanı ile sosyal aktiviteler

MCA World Fuarı’nda ayrıca, interaktif workshop alanında gerçekleştirilecek çeşitli çalışmalara da yer verilecek. Teknoloji, üretim ve inovasyon konularında düzenlenecek interaktif workshop’lar, ziyaretçilere ürün montajı, kalibrasyon ve diğer teknik süreçleri deneyimleme fırsatı verecek.

Bu atölye çalışmaları, katılımcılara sektördeki en son trendleri ve yenilikleri öğrenme fırsatı sunacak. Deneyimli uzmanların liderliğinde gerçekleştirilecek bu workshoplar, otomasyon sistemleri, güvenlik çözümleri, veri analitiği ve endüstri 4.0 gibi konularda pratik bilgi edinmeyi sağlayacak. Katılımcılar, uygulamalı eğitimler aracılığıyla sektördeki en iyi uygulamaları görebilecek ve interaktif bir öğrenme deneyimi yaşayacaklar.

Ölçü – kontrol ve otomasyon sistemleri alanında son trendler…

Ayrıca, ziyaretçi sektörlerden önemli yatırım yapan fabrika yetkilileri de uygulama örnekleri ve başarı hikayeleri ile paneller gerçekleştirecekler. Bu paneller, sektör profesyonellerine ilham verecek ve bilgi paylaşımını artıracak. Ziyaretçiler, sektördeki en son trendleri öğrenme ve deneyimleme şansı bulacaklar.

MCA World Fuarı, uluslararası arenada merakla bekleniyor. Yenilenen formatı ile, sektörün en önemli fuarlarından biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Katılımcılar, yeni teknolojilerin ve çözümlerin sergileneceği bu platformda, alanlarında öncü firmalar ile tanışma fırsatı bulacaklar.

A’dan Z’ye ölçü – kontrol ve otomasyon çözümleri

Yeni yılda da fuarın ana teması, ölçü, kontrol ve otomasyon sistemleri olacak. Bu kapsamda, stantlı katılımcılar arasında dünya çapında tanınmış üreticiler, mühendislik firmaları, otomasyon sistemleri sağlayıcıları, yazılım geliştiricileri, sensör üreticileri ve ölçüm cihazları tedarikçileri ile birlikte ölçü, kontrol ve otomasyon çözümleri sağlayıcıları, endüstriyel ekipman üreticileri, teknoloji ve yazılım şirketleri, yerli üreticiler, bilişim ve iletişim teknolojileri firmaları yer fuarda stant açarak yeniliklerini sergileyecekler.

Petrokimya, ilaç, maden, çimento, kâğıt, enerji ve daha birçok sektöre özel çözümler

Ziyaretçi kitlesi ise su-atıksu, petrol ve doğalgaz, ilaç, kimya, maden, çimento, kağıt, enerji, otomasyon, inşaat, gıda ve içecek, savunma sanayi, otomotiv sanayi, makine mühendisliği, bilgi teknolojileri, çevre mühendisliği, endüstriyel tasarım ve proje yönetimi gibi önemli sektörlerden oluşacak. Ayrıca, mühendisler, teknisyenler, yöneticiler, akademisyenler ve sektörel karar vericiler gibi profesyoneller fuarda bir araya gelecek.