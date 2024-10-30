UBS, beklentileri büyük ölçüde aşan bilanço açıkladı

UBS, net gelirin analistlerin tahmin ettiği 783,3 milyon doların neredeyse iki katı olan 1,43 milyar dolar olduğunu söyledi. Vergi öncesi kar 1,47 milyar dolar olan beklentinin üzerinde 1,93 milyar doları; gelirler 11,46 milyar dolar olan beklentinin üzerinde 12,33 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Kredilerden elde edilen güçlü gelirin yanı sıra maliyetlerin azaltılmasında kaydedilen ilerleme de bu sonucu destekledi.

Oynaklığın yüksek olduğu dönemde gelen sonuçlar

UBS CEO'su Sergio Ermotti yaptığı açıklamada, çeyrek sonuçlarının "yüksek dalgalanma ve yerinden oynama dönemlerinin" yaşandığı bir piyasa zemininde geldiğini söyledi.

UBS, Credit Suisse'in devralınmasıyla ilgili yasal bir avantajı aşamalı olarak ortadan kaldırmayı seçtiğini ve ana sermaye oranı olan CET1'de 60 baz puanlık bir düşüşle yüzde 14,3'e düştüğünü söyledi.