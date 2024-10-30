  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. UBS, beklentileri büyük ölçüde aşan bilanço açıkladı
Takip Et

UBS, beklentileri büyük ölçüde aşan bilanço açıkladı

UBS Group AG, beklentileri büyük ölçüde aşan üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
UBS, beklentileri büyük ölçüde aşan bilanço açıkladı
Takip Et

UBS, net gelirin analistlerin tahmin ettiği 783,3 milyon doların neredeyse iki katı olan 1,43 milyar dolar olduğunu söyledi. Vergi öncesi kar 1,47 milyar dolar olan beklentinin üzerinde 1,93 milyar doları; gelirler 11,46 milyar dolar olan beklentinin üzerinde 12,33 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Kredilerden elde edilen güçlü gelirin yanı sıra maliyetlerin azaltılmasında kaydedilen ilerleme de bu sonucu destekledi.

Oynaklığın yüksek olduğu dönemde gelen sonuçlar

UBS CEO'su Sergio Ermotti yaptığı açıklamada, çeyrek sonuçlarının "yüksek dalgalanma ve yerinden oynama dönemlerinin" yaşandığı bir piyasa zemininde geldiğini söyledi.

UBS, Credit Suisse'in devralınmasıyla ilgili yasal bir avantajı aşamalı olarak ortadan kaldırmayı seçtiğini ve ana sermaye oranı olan CET1'de 60 baz puanlık bir düşüşle yüzde 14,3'e düştüğünü söyledi.

Amundi'nin net karı yüzde 16 arttıAmundi'nin net karı yüzde 16 arttıŞirket Haberleri
Çin’den para politikasında sınırlı hamleÇin’den para politikasında sınırlı hamleKüresel Ekonomi
Küresel piyasalarda ABD büyüme verileri öne çıkıyorKüresel piyasalarda ABD büyüme verileri öne çıkıyorEkonomi
Goldman Sachs altın tahminini düşürdüGoldman Sachs altın tahminini düşürdüEkonomi

 

Şirket Haberleri
Gelirler yapay zekâyı yakalayamadı hisseler düştü
Gelirler yapay zekâyı yakalayamadı hisseler düştü
Efor Çay, modern teknoloji yatırımlarıyla Türk çayının bir marka olmasını hedefliyor
Efor Çay, modern teknoloji yatırımlarıyla Türk çayının bir marka olmasını hedefliyor
Volkswagen'in kârı üçüncü çeyrekte düştü
Volkswagen'in kârı üçüncü çeyrekte düştü
Elteks, katma değerli üretimde 30 yılı geride bıraktı
Elteks, katma değerli üretimde 30 yılı geride bıraktı
Harcamaların artması Visa’nın kârını yükseltti
Harcamaların artması Visa’nın kârını yükseltti
Amundi'nin net karı yüzde 16 arttı
Amundi'nin net karı yüzde 16 arttı