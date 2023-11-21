ASO Başkanı Ardıç’ın babasının adı kütüphaneye verildi

ANKARA (EKONOMİ)-Teknoloji, Araştırma-Geliştirme, Bilim ve İnovasyon Derneği’nin (TABİD) Mamak ilçesindeki Hurin Yavuzalp Anadolu Lisesi’nin yenilediği kütüphaneye ASO Başkanı Seyit Ardıç’ın merhum babası Abdullah Ardıç’ın ismi verildi.

Açılış töreninde konuşan ASO Başkanı Seyit Ardıç, bunun bugüne kadar yaptığı en anlamlı açılış olduğunun altını çizerek, “Babamın aziz hatırasının bir okul kütüphanesinde yaşayacak olması ailemiz için büyük bir mutluluk.” dedi.

Kütüphanelerin sadece bir mekan değil, aynı zamanda bilgiye açılan bir kapı olduğunun altını çizen Ardıç, Hurin Yavuzalp Anadolu Lisesi’ne her türlü desteği sağlamaya devam edeceklerini söyledi.

Törene; Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek, ASO Başkan Yardımcısı Ercan Ata, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Osmanbeyoğlu, Halit Erol, Levent Akçakoca, ASO Meclis Üyesi, Bilgisayar Yazılımları Sanayi Meslek Komitesi Başkanı ve TABİD Derneği Başkanı Nuray Başar, ASO Meclis Üyesi Oğuz Yılmaz, ASO 35. Bilgisayar Yazılımları Sanayi Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Gökçe Yıldırım Kalkan katıldı.