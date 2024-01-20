ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı! ATA AÖF ders geçme notu kaç?
13-14 Ocak 2024 tarihlerinde üç oturumda düzenlenen Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi final sınavı sonuçları açıklandı. Öğrenciler sınav notlarını ve ders geçme notlarının kaç olduğunu merak ediyor. Atatürk Üniversitesi resmi internet adresinden duyuru yaptı. Peki, Atatürk Üniversitesi'nin resmi internet adresinden yaptığı duyuru ne? Ders geçme notu kaç? İşte detaylar…
ATA AÖF final sınavları 13-14 Ocak tarihinde tamamlandı. Final sınav sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarını obs.atauni.edu.tr web adresinden öğrenebilirsiniz.
Atatürk Üniversitesi'nin resmi internet adresinden yaptığı sonuç duyurusunda; "Değerli Öğrencilerimiz, Yarıyıl Sonu (Final) Sınav sonuçlarınıza OBS, ÖYS'den, ATA AOF Hibrit, ATAAOF OYS ve AtaMeta uygulamalarımızdan ulaşabilirsiniz. Sınav sonuçlarına itirazda bulunmak isteyen öğrencilerimiz Öğrenme Yönetim Sistemi’nde (ÖYS) yer alan “Sonuç İtirazı” butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra itirazlarını Pazartesi (22 Ocak 2024) günü saat 23.59'a kadar bize iletebilirler. Bu tarihten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Yapılan itirazlar değerlendirilip geri bildirimler sistem üzerinden sağlanacaktır. Ayrıca sonuç itirazlarınızı yaparken optik formlarınıza ÖYS’den erişerek itirazda bulunabileceksiniz. Sonuçlar neticesinde mezuniyet hakkı kazanan öğrencilerimizin e-Devlet bilgilerinin işlenmesi ise sonuç itiraz süreci tamamlandığında gerçekleşecektir." denildi.
ATA AÖF harf notu
AA 4,00
BA 3,50
BB 3,00
CB 2,50
CC 2,00
DC 1,50
DD 1,00
FF 0,00
M Muaf
G Geçer
Z Devamsız
ATA AÖF sınav takvimi
-Güz dönemi bütünleme: 17 - 18 Şubat
Bahar dönemi
-Ders kayıtları: 12 - 16 Şubat
-Vize: 27 - 28 Nisan
-Final: 1 - 2 Haziran
-Bütünleme: 27 - 28 Temmuz
-Mezuniyet üç ders sınavı: 24 Ağustos