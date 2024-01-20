ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı! ATA AÖF ders geçme notu kaç?

ATA AÖF final sınavları 13-14 Ocak tarihinde tamamlandı. Final sınav sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarını obs.atauni.edu.tr web adresinden öğrenebilirsiniz.

Atatürk Üniversitesi'nin resmi internet adresinden yaptığı sonuç duyurusunda; "Değerli Öğrencilerimiz, Yarıyıl Sonu (Final) Sınav sonuçlarınıza OBS, ÖYS'den, ATA AOF Hibrit, ATAAOF OYS ve AtaMeta uygulamalarımızdan ulaşabilirsiniz. Sınav sonuçlarına itirazda bulunmak isteyen öğrencilerimiz Öğrenme Yönetim Sistemi’nde (ÖYS) yer alan “Sonuç İtirazı” butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra itirazlarını Pazartesi (22 Ocak 2024) günü saat 23.59'a kadar bize iletebilirler. Bu tarihten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Yapılan itirazlar değerlendirilip geri bildirimler sistem üzerinden sağlanacaktır. Ayrıca sonuç itirazlarınızı yaparken optik formlarınıza ÖYS’den erişerek itirazda bulunabileceksiniz. Sonuçlar neticesinde mezuniyet hakkı kazanan öğrencilerimizin e-Devlet bilgilerinin işlenmesi ise sonuç itiraz süreci tamamlandığında gerçekleşecektir." denildi.

ATA AÖF harf notu

AA 4,00

BA 3,50

BB 3,00

CB 2,50

CC 2,00

DC 1,50

DD 1,00

FF 0,00

M Muaf

G Geçer

Z Devamsız

ATA AÖF sınav takvimi

-Güz dönemi bütünleme: 17 - 18 Şubat

Bahar dönemi

-Ders kayıtları: 12 - 16 Şubat

-Vize: 27 - 28 Nisan

-Final: 1 - 2 Haziran

-Bütünleme: 27 - 28 Temmuz

-Mezuniyet üç ders sınavı: 24 Ağustos