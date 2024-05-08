AURA-SAMET Kampüs Projesi, Türkiye’yi dolaşmaya devam ediyor

SAMET ve AURA İstanbul iş birliği ile düzenlenen, AURA İstanbul’un araştırma ve eğitim ortamını Anadolu’daki üniversite öğrencileri ile buluşturan “KAMPÜS” etkinlikleri, Trabzon’dan başladığı yolculuğuna Erzurum Atatürk Üniversitesi ile devam etti.

Türkiye’nin beş farklı şehrinde tasarıma ilgi duyan öğrenciler ile düzenlenenen panel ve yarışmalar serisinin ikincisi, Erzurum Atatürk Üniversite’sinde gerçekleşti.

Hasan Murat Çetin moderatörlüğünde gerçekleşen "Sürdürülebilirlik ve Enerji" başlıklı panelde, Aslıhan Demirtaş, Celal Abdi Güzer, Duygu Erten ve Tansel Korkmaz konuşmacı olarak yer aldı. Farklı disiplinlerden profesyonellerin ve akademisyenlerin katılımı ile kentlere dair güncel tartışmaların gerçekleştiği panellerin yanısıra mimarlık ve şehircilik alanında kendilerine daha derin bir boyut katmak isteyen, tasarıma ilgi duyan gençlerle birlikte “Konforlu Yaşam Alanları” üzerine atölyeler de yapıldı. Mimar Bilge Bal’ın yürütücülüğünü üstlendiği atölyelerde üretilen projelerin, jüri tarafından değerlendirilerek ödüllendirildiği etkinlik; mimarlık, sanat ve tasarım disiplinleri başta olmak üzere, tüm disiplinlerden öğrencilerin, profesyonellerin ve akademisyenlerin katılımına açık ve ücretsiz olarak düzenleniyor.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) ile başlayıp, Atatürk Üniversitesi (Erzurum) ile devam eden, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) ev sahipliğinde 2024 yılına yayılacak olan “KAMPÜS” projesinde; tasarım ve teknoloji, sürdürülebilirlik ve enerji, arkeo-tasarım, kültürel miras ve koruma, kentsel dirençlilik ve afetler gibi konular ele alınıyor.