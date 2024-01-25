AUZEF bütünleme sınavı ne zaman? AUZEF sınav takvimi 2024

AUZEF bütünleme sınavı tarihi, final sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından çok fazla merak edilen konular arasında oldu. AUZEF bütünleme tercihleri ne zaman, nasıl yapılır? AUZEF bütünleme sınavı ne zaman? Detaylar haberimizin devamında...

Final notlarının açıklanmasının ardından AUZEF bütünleme sınavı için tercihlere çevrildi. Sınav merkezi tercihleri işlemleri 17 Ocak 2024 Çarşamba saat 23.59’a kadar https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden yapılacak. Bitirme (Final) sınavı ile aynı merkezde sınava girecekseniz herhangi bir işlem yapmanıza gerek yoktur.

2023-2024 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı bütünleme sınavı 10-11 Şubat 2024 tarihlerinde 81 il ve KKTC'de bulunan sınav merkezlerinde gerçekleştirilecektir. Sınavlar, Cumartesi ve Pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 3 oturumda gerçekleştirilecektir.