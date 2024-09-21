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Aydın Doğan Vakfı'ndan açıklama: Boğaziçi Üniversitesi İletişim Enstitüsü hiç faaliyete geçmedi

Resmi Gazete'de kapatıldığı belirtilen Boğaziçi Üniversitesi Aydın Doğan İletişim Enstitüsü'ne dair Aydın Doğan Vakfı'ndan yapılan açıklamada, "Kağıt üzerinde kalmış ve hiç faaliyete geçememiş bu Enstitü'nün kapatılmış olması gayet doğaldır" denildi

Haber Merkezi
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Aydın Doğan Vakfı'ndan açıklama: Boğaziçi Üniversitesi İletişim Enstitüsü hiç faaliyete geçmedi
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Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararına göre Boğaziçi Üniversitesi Aydın Doğan İletişim Enstitüsü, Gümüşhane Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Çankaya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sosyal Bilimler Enstitüsü kapatıldı.

Aydın Doğan İletişim Enstitüsü'ne dair Aydın Doğan Vakfı bir açıklama yayınladı. Yazılı açıklamada enstitünün hiç hayata geçmediği ifade edildi.

"Kağıt üzerinde kalmış ve hiç faaliyete geçememiş bu Enstitü'nün kapatılmış olması gayet doğaldır"

Vakıf tarafından yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kapatılan Boğaziçi Üniversitesi Aydın Doğan İletişim Enstitüsü, 1999 yılında üniversitenin isteği üzerine proje olarak düşünülmüş ve aynı yıl çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştu. Enstitü'nün 2000-2001 öğrenim yılında faaliyete geçmesi hedeflenmiş, bu proje için Aydın Doğan Vakfı gerekli bağışta da bulunmuştu.

Ancak Boğaziçi Üniversitesi ile bir protokole de bağlanan bu proje çeşitli nedenlerle hayata geçirilememiş ve Üniversiteye yapılan bağış Aydın Doğan Vakfı'na aynen iade edilmiştir. Kağıt üzerinde kalmış ve hiç faaliyete geçememiş bu Enstitü'nün kapatılmış olması gayet doğaldır. Kamuoyunun bilgisine saygı ile sunarız."

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