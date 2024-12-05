Bakan Tekin TIMSS raporunu değerlendirdi: Çalışmalar meyvelerini veriyor

Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşunca (IEA) dört yıllık periyotlarla yapılan, 4 ve 8'inci sınıf düzeyindeki öğrencilerin matematik ve fen alanlarındaki başarılarının değerlendirildiği ve Türkiye'nin 1999'dan beri katıldığı TIMSS araştırmasının 2023 yılı sonuçları, dünyayla eş zamanlı olarak açıklandı.

"OECD ülkeleri arasında 2'nci, Avrupa'da 1’inci"

Araştırmaya göre, Türkiye, TIMSS 2023'te sıralamasını yükseltti; 4. sınıf “fen bilimleri” alanında OECD ülkeleri arasında 2'nci, bu alandaki ortalama puanıyla tüm Avrupa ülkeleri arasında da 1’inci sıraya yerleşti.

"Çalışmalar meyvesini veriyor"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TIMSS raporu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bakan Tekin, “Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu (IEA) tarafından dört yıllık periyotlarla gerçekleştirilen ve 4. ile 8. sınıf düzeyindeki öğrencilerimizin matematik ve fen bilimlerindeki başarılarını değerlendiren TIMSS 2023 sonuçları, evlatlarımızın gösterdiği başarıların artışa geçtiğini ortaya koymuştur. Bu sonuçlar, maarif ailemizin azim ve kararlılıkla yürüttüğü çalışmaların meyvelerini verdiğini bizlere gururla göstermiştir. Evlatlarımızın geleceği için özveriyle emek veren değerli meslektaşlarımıza canıgönülden teşekkür ediyorum” dedi.