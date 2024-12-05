  1. Ekonomim
  2. Eğitim
  3. Bakan Tekin TIMSS raporunu değerlendirdi: Çalışmalar meyvelerini veriyor
Takip Et

Bakan Tekin TIMSS raporunu değerlendirdi: Çalışmalar meyvelerini veriyor

TIMSS raporu ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıklama yaptı Bakan Tekin, Türkiye’nin, TIMSS 2023'te sıralamasını yükseltmesi ile ilgili olarak “IMSS 2023 sonuçları, evlatlarımızın gösterdiği başarıların artışa geçtiğini ortaya koymuştur. Bu sonuçlar, maarif ailemizin azim ve kararlılıkla yürüttüğü çalışmaların meyvelerini verdiğini bizlere gururla göstermiştir” dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Tekin TIMSS raporunu değerlendirdi: Çalışmalar meyvelerini veriyor
Takip Et

Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşunca (IEA) dört yıllık periyotlarla yapılan, 4 ve 8'inci sınıf düzeyindeki öğrencilerin matematik ve fen alanlarındaki başarılarının değerlendirildiği ve Türkiye'nin 1999'dan beri katıldığı TIMSS araştırmasının 2023 yılı sonuçları, dünyayla eş zamanlı olarak açıklandı.

"OECD ülkeleri arasında 2'nci, Avrupa'da 1’inci"

Araştırmaya göre, Türkiye, TIMSS 2023'te sıralamasını yükseltti; 4. sınıf “fen bilimleri” alanında OECD ülkeleri arasında 2'nci, bu alandaki ortalama puanıyla tüm Avrupa ülkeleri arasında da 1’inci sıraya yerleşti.

"Çalışmalar meyvesini veriyor"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TIMSS raporu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bakan Tekin, “Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu (IEA) tarafından dört yıllık periyotlarla gerçekleştirilen ve 4. ile 8. sınıf düzeyindeki öğrencilerimizin matematik ve fen bilimlerindeki başarılarını değerlendiren TIMSS 2023 sonuçları, evlatlarımızın gösterdiği başarıların artışa geçtiğini ortaya koymuştur. Bu sonuçlar, maarif ailemizin azim ve kararlılıkla yürüttüğü çalışmaların meyvelerini verdiğini bizlere gururla göstermiştir. Evlatlarımızın geleceği için özveriyle emek veren değerli meslektaşlarımıza canıgönülden teşekkür ediyorum” dedi.

Siyasette kreş tartışması sürüyor: Bakan Tekin'den yeni açıklama geldiSiyasette kreş tartışması sürüyor: Bakan Tekin'den yeni açıklama geldiGündem

 

 

Eğitim
Disiplinlerarası bilim sıralamasında Boğaziçi Üniversitesi dünyada ilk 100’de
Disiplinlerarası bilim sıralamasında Boğaziçi Üniversitesi dünyada ilk 100’de
Darüşşafaka Cemiyeti yeni kampüsüyle daha fazla çocuğun geleceğini aydınlatacak
Darüşşafaka Cemiyeti yeni kampüsüyle daha fazla çocuğun geleceğini aydınlatacak
Ali Baklan’a Fahri Profesörlük unvanı
Ali Baklan’a Fahri Profesörlük unvanı
KYK öğrenim kredisi ödemelerinde faiz alındı mı? DDM'den açıklama geldi
KYK öğrenim kredisi ödemelerinde faiz alındı mı? DDM'den açıklama geldi
SDÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Saltan istifa etti mi? Açıklama geldi
SDÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Saltan istifa etti mi? Açıklama geldi
Türkiye İngilizce yeterlilikte sınıfta kaldı
Türkiye İngilizce yeterlilikte sınıfta kaldı