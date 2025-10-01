Çorum'da üniversite öğrencilerine dijital kolaylık

Çorum Belediyesi, üniversite eğitimi için şehre gelen gençler için dijital bir platformu uygulamaya aldı. Üniversite öğrencilerinin belediye hizmetlerine daha hızlı kolay ve etkin bir şekilde ulaşabilmelerini hedefleyen sistem, ogrenci.corum.bel.tr adresi üzerinden erişime açıldı.

Hitit Üniversitesi’nde eğitim gören ve özellikle şehir dışından gelen öğrenciler için büyük bir kolaylık sağlayacak olan bu platform sayesinde, Çorum Belediyesi’ne ait birçok hizmet tek noktadan erişilebilir hale geldi.

Platform üzerinden etkinlik kayıt formunu dolduran öğrenciler, Çorum Belediyesi’nin düzenlediği tüm sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerden anlık olarak haberdar olabilecek. Ayrıca sistemde yer alan WhatsApp iletişim hattı sayesinde, öğrenciler merak ettikleri konularla ilgili bilgi alabilecek; talep, öneri ve şikâyetlerini doğrudan ve hızlı bir şekilde belediyeye iletebilecek.

Şehir içi toplu ulaşım konusunda da kapsamlı bilgiler sunan platformda, otobüs güzergâhları, sefer saatleri ve durak bilgileri gibi detaylara kolaylıkla ulaşılabilecek.

Bunun yanı sıra, Çorum Belediyesi’nin sosyal medya hesapları ile belediye hizmetlerinin yer aldığı kapsamlı bir hizmet rehberi de platform üzerinden öğrencilerinin erişimine açık olacak.