Bursa Uludağ Üniversitesi, araştırmacı ekosistemi kuracak

Esra Özarfat

BURSA - Ekonomi Gazetesi Bursa Bölge Temsilcisi Ömer Faruk Çiftçi ile bir araya gelen Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, üniversitede devam eden yatırımlarla ilgili bilgiler verdi. Üniversite bünyesindeki Ulutek Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde ilk etapta 7 bin metrekare ilave alan yapılacağını ve Ar-Ge firmalarının burada yer alacağını aktaran Rektör Yılmaz, 4 araştırma merkezi ve bir mükemmelliyet merkezi kurmayı hedeflediklerini dile getirdi. Bursa Uludağ Üniversitesi Elektrikli Taşıtlar İçin Batarya Teknolojileri Araştırma ve Geliştirme Platformu’nun (BATEG), TÜBİTAK 1004 Programı-Yüksek Teknoloji Platformları çağrısı kapsamında desteklenecek 12 platform arasında açıklandığını hatırlatan Yılmaz, kurulacak mükemmelliyet merkezinin paydaşları arasında sanayi kuruluşlarının yanı sıra TÜBİTAK, Togg, TOBB ile üniversitelerin de yer aldığını bildirdi.

Ferudun Yılmaz, “İçinde bir araştırmacı ekosistemi kurulacak. Mühendislik, fen, sağlık bilimleri gibi alanların tamamından araştırmacıların yer alacağı, prestijli bir merkez olacak” diye konuştu. Elektrikli otomobilin üretildiği kent olan Bursa’da üniversite olarak çalışmalar yürüttüklerini anlatan Ferudun Yılmaz, otomotiv mühendisliği ile makine mühendisliği bölümlerinin bu süreci desteklediğini, Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu'nda açılan Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Programı’nın bu yıl ilk mezunları vererek Togg’a ara eleman desteği sağladığını söyledi.

“Sanayi ile işbirliğinde atılan adımlar meyvelerini veriyor”

Türkiye’deki araştırma üniversiteleri arasında yer alan Bursa Uludağ Üniversitesi’nin üniversite sanayi işbirliği konusunda TÜBİTAK’ın 2244 Sanayi Doktora Programı’nda da iyi bir noktada olduğuna değinen Ferudun Yılmaz, “Atılan adımlar meyvelerini veriyor. Sanayi ile olan mühendislik fakültesi temelli ilişkimizi daha organik kıldı. Şu anda sanayide görev yaparken aynı zamanda doktorasını da yapan ciddi bir araştırmacı havuzumuz oluştu. Bugüne kadar 29 farklı firma ile 2244 Sanayi Doktora Programı özelinde protokol imzaladık. 67 doktora öğrencisi eğitim gördü” dedi. Ayrıca sanayide Ar-Ge departmanlarında görev yapan kişilerin YÖK tarafından belirlenen kriterleri karşılaması halinde üniversitelerde akademik unvanla lisans ve lisansüstü ders vermesinin ve danışmanlık yapmasının önünün açıldığını belirten Yılmaz, bu konuda da Ar-Ge’si olan sanayilerle irtibat haline olduklarını anlattı.

Bursa, organ naklinde merkez olacak

Üniversitenin fiziki şartlarının geliştirilmesi noktasında devam eden yatırımlarla ilgili de bilgi veren Rektör Prof. Dr. Yılmaz, Diş Hekimliği Fakültesi binasının yakın zamanda faaliyete geçeceğini, organ nakil merkezinin de inşasının devam ettiğini söyledi. Organ nakil merkezinin faaliyete geçmesiyle başta karaciğer nakli olmak üzere Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin Türkiye'de organ nakli konusunda önemli merkezlerden biri haline geleceğini belirten Ferudun Yılmaz, ayrıca kampus içinde 250 yatak kapasiteli Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nin de inşasının sürdüğünü bildirdi. Öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimini sağlayacak yeni alanların da kampus bünyesinde inşa edildiğini kaydeden Yılmaz, spor salonu ve yüzme havuzu, gençlik merkezi gibi yatırımları da bu anlamda önemsediklerini ifade etti.