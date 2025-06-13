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Sözleşmeli öğretmen mülakatının sınav giriş belgeleri yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı, 15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav giriş belgelerini yayımladı.

Haber Merkezi
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Sözleşmeli öğretmen mülakatının sınav giriş belgeleri yayımlandı
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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2024 KPSS kapsamında gerçekleştirilecek 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için yapılacak sözlü sınavın aday giriş belgeleri erişime açıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, adaylar sözlü sınav giriş belgelerine "meb.gov.tr" adresindeki duyurular bölümünden ulaşılabilecek.

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