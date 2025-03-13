Çürüyen değil, dönüşen atıklar: Lise öğrencilerinden çevreye anlamlı katkı

2024 – 2025 eğitim sürecinde de etkinliklerine devam eden Bilfen Liseleri öğrencileri bu yıl da Türkiye Çevre Eğitim Vakfı’nın (TÜRÇEV) yürüttüğü “Young Reporters of the Environment” (Çevrenin Genç Sözcüleri) programına katılarak çevreye olan duyarlılıklarını bir kez daha göstermek için yeni bir projeye imza attı. Proje kapsamında, bitkisel atıkların kontrolsüzce doğaya bırakılmasının ekosistem üzerindeki tehditlerini fotoğraflar, makaleler ve bir video ile belgeleyen öğrenciler, bu atıkların geri dönüştürülmesinin yalnızca bir çevresel sorumluluk değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal faydalar sağlayan bir fırsat olduğunu ortaya koydu.

Prof. Dr. Semerci: Bitkisel atıklar toprağa geri kazandırılmalı

Öğrenciler, projeyi daha da derinleştirmek için Marmara Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Neslihan Semerci ile bir röportaj gerçekleştirdi. Bitkisel atıkların kompost yöntemiyle toprağa geri kazandırılmasının önemine değinen Prof. Dr. Semerci, “Bitkisel atıklar, kompost gibi yöntemlerle doğaya geri kazandırılabilir. Bu süreç, toprağın verimini artırırken çevresel sürdürülebilirliğe de katkı sağlar” dedi. Bu söyleşiden ilham alan öğrenciler, kendi evlerinde kompost çalışmaları yaparak bitkisel atıkların geri dönüşümüne dair pratik deneyimler kazandı ve elde ettikleri kompost ile bitkilerin gelişmesine fayda sağlamayı amaçladı.

Türkiye’de bitkisel atıkların potansiyeli

Türkiye’de her yıl 3 milyon ton geri kazanılabilir atık üretiliyor ve bu atıkların yaklaşık yüzde 69,4’ü biyobozunur özellikte. Bu veriler, bitkisel atıkların geri dönüştürülmesi konusunda acil adımlar atılması gerektiğini gösteriyor. Çevrenin Genç Sözcüleri öğrencileri, bu projeyle hem toplumda farkındalık yaratmayı hem de sürdürülebilir bir gelecek için küçük adımların büyük değişimler yaratabileceğini kanıtlıyor.

“Doğa iyileşirse, dünya gelişir”

“Doğa iyileşirse, dünya gelişir” sloganıyla yola çıkan öğrenciler, bitkisel atıkların yeşil ekonomiye kazandırılması ve çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlanması için herkesi harekete geçmeye davet ediyor.