Darüşşafaka giriş sınavı için geri sayım başladı

1863 yılında maddi durumu okumaya elverişsiz çocukların eğitimine destek olmak amacıyla, beş Osmanlı aydını tarafından kurulan ve binlerce öğrencinin hayatına dokunan, Türkiye'nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşlarından Darüşşafaka Cemiyeti, kurulduğu günden bu yana “Eğitimde Fırsat Eşitliği” misyonuyla başarılı öğrencilerin hayatlarını değiştirmeye devam ediyor.

Babası ve/veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, başarılı çocuklara tam burslu, yatılı ve kolej seviyesinde eğitim fırsatı tanıyan Darüşşafaka Eğitim Kurumlarının 2025 yılı giriş sınavı, 25 Mayıs Pazar günü saat 11.00'de, Türkiye'nin 42 ilinde düzenlenecek. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin katılabildiği Darüşşafaka Giriş Sınavı’nda başarılı olan, mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünden geçen öğrenciler, tam burslu, yatılı ve İngilizce ağırlıklı eğitim alma imkânı kazanacak.

42 ilde gerçekleştirilecek Darüşşafaka giriş sınavına her ilden öğrenci katılım sağlayabilecek

Öğrenciler, Darüşşafaka Giriş Sınavı için, https://www.darussafaka.org/egitim-kurumlari/darussafaka-sinavi adresinden başvuru yapabilecekleri gibi bizzat okula giderek de başvurularını gerçekleştirebilirler.

Darüşşafaka Giriş Sınavı; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya,

Manisa, Mardin, Mersin, Nevşehir, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Van, Yozgat ve Zonguldak’ta düzenlenecek.

Sınava Türkiye’nin her ilinden başvuru kabul edilecek. 42 il dışından sınava katılacak, maddi durumu elverişsiz öğrenci ve velilerinin en yakın sınav merkezine gitmek için yapacakları ulaşım masrafına da Darüşşafaka Cemiyeti tarafından destek verilecek.

Sınava son başvuru tarihi: 20 Mayıs 2025

Sınava katılmak isteyen adayların başvuru evraklarını, Darüşşafaka Ortaokuluna 20 Mayıs Salı gününe kadar elden veya posta yoluyla ulaştırması gerekiyor. Sınavda başarılı olan öğrenciler, mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünün ardından 5. sınıftan başlayan tam burslu, yatılı ve nitelikli eğitim hakkı elde edecek.

Darüşşafaka Eğitim Kurumları Giriş Sınavı başvuru şartları

Öğrencinin,

· T.C. vatandaşı olması

· Babasının ve/veya annesinin hayatta olmaması

· Ailesinin maddi olanaklarının kolej düzeyinde eğitim alması için yeterli olmaması

· 2014 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olması (Yaş düzeltmesi geçersizdir.)

· 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında ilkokul 4. sınıf öğrencisi olması

Darüşşafaka Eğitim Kurumları Giriş Sınavı'na başvurmak için gerekli belgeler neler?

· Nüfus cüzdanı fotokopisi

· Vukuatlı nüfus kayıt örneği (Vefat eden ebeveynin bilgileri de dâhil olmak üzere hayattaki ebeveyne ait, e-devletten temin edilebilir.)

· Öğrenci belgesi (Okumakta olduğu okul müdürlüğünden ya da e-devletten temin edilebilir.)

· Öğrencinin dört (4) adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğrafı

· Başvuru formu (doldurulmuş)

· İkametgâh belgesi (E-devletten temin edilebilir.)