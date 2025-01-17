Darüşşafakalı Adnan Dovan Kütüphanesi törenle açıldı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu bünyesinde Darüşşafaka Lisesi mezunlarının Adnan Dovan adına yaptırdığı kütüphanenin açılışı yapıldı.

Açılışa, Kaymakam İlyas Memiş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, Merkez Bankası eski başkanlarından Zekeriya Yıldırm, Darüşşafaka mensupları ve okul müdürü Bülent Dükancı katıldı.

30 Aralık 2022’de vefat eden Adnan Dovan’ın anısını yaşatmak amacıyla, Darüşşafakalıların ve Adnan Dovan’ın dönem arkadaşlarının, Darüşşafaka Ayvalık Aday Destek Dayanışma Grubu’nun emek ve çabalarıyla kurulan kütüphaneye Türkiye İş Bankası ve İş Kültür Yayınları da kitap bağışladı.

Mehmet Akif İlkokulundaki kütüphane açılışında konuşan Kaymakam İlyas Memiş, kütüphanenin yapılmasında katkı sağlayanlara teşekkür ederek, kütüphanenin okula hayırlı olması temennisinde bulundu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni de, emeği geçenlere teşekkür etti.

Adnan Dovan’ın yazlarını Burhaniye Ören'de geçirdiğini anlatan Merkez Bankası eski başkanı Zekeriya Yıldırım, törene katılan kaymakam ve milli eğitim müdürü ile Burhaniyeli vatandaşlara teşekkür etti.

Başta Darüşşafakalı Erkan Uzel, Şevket Eroğlu, Fevzi Yeniçeri, Selami Çağatay, Serap Güre, Zafer Boztuna ile Darüşşafaka dostları Çiğdem Uzel, Zarina Eroğlu, Orkide Bıyıklıoğlu, Aygül Öncel Şahin, Erol Koralp, Fatma Kara ve Erkan Atay’ın emekleri ve katkıları ile hayata geçen “Darüşşafakalı Adnan Dovan Kütüphanesi”, Darüşşafakalıların ve Darüşşafaka dostlarının kolektif akıl ve emek ile yapabileceklerine anlamlı bir örnek olarak Darüşşafaka tarihindeki yerini aldı.