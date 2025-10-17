  1. Ekonomim
  2. Eğitim
  3. Dikey Geçiş Sınavı ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Takip Et

Dikey Geçiş Sınavı ek yerleştirme sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2 yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarında devam ettirmek isteyenler için düzenlenen 2025 Dikey Geçiş Sınavı'nın (2025-DGS) ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ulaşabilecek.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dikey Geçiş Sınavı ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Takip Et

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 7-13 Ekim'de tercihleri alınan 2025-DGS ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek.

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların işlemleri, ilgili üniversite tarafından 22-30 Ekim'de, elektronik kayıtlar ise 22-23 Ekim'de yapılacak.

Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor.

Eğitim
Financial Times Executive MBA 2025 Listesi açıklandı: Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi dünya çapında 48. sırada
Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi dünya çapında 48. sırada
İbrahim Çeçen’den eğitimle kalkınma mesajı
İbrahim Çeçen’den eğitimle kalkınma mesajı
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden cuma namazı talimatı
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden cuma namazı talimatı
MEB duyurdu: 15 bin öğretmen ataması için tercih kılavuzu yayımlandı
MEB duyurdu: 15 bin öğretmen ataması için tercih kılavuzu yayımlandı
MEB'ten afet ve deprem hazırlığı! Okullarda eş zamanlı tatbikat yapılacak
MEB'ten afet ve deprem hazırlığı! Okullarda eş zamanlı tatbikat yapılacak
Sanka Okulları 25 yaşında
Sanka Okulları 25 yaşında