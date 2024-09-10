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Dikey Geçiş Sınavı sonuçları açıklandı

2024 Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) sonuçları açıklandı.

Haber Merkezi
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Dikey Geçiş Sınavı sonuçları açıklandı
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) iki yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyenler için düzenlenen 2024 Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 30 Haziran'da uygulanan 2024-DGS değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.

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